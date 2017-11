‘Legjenda’ Buffon shpërthen në lot gjatë intervistës: Më vjen shumë keq për…

Foto 1 nga 5

Portieri legjendë i Italisë dhe Juventusit, Gianluiggi Buffon, nuk i ka përmbajtur lotët në përfundim të ndeshjes me Suedinë që dha verdiktin shumë të keq për ‘auxurrët’ të cilët do të duhet t’a ndjekin Botërorin nga televizori pas eliminimit.

39-vjeçari në intervistën për mediat italiane i pyetur për atë që ndodhi në këtë takim nuk i ka përmbajtur lotët por ka shpërthyer menjëherë në të qarë.

Nëse kualifikohej Buffon do të bëhej i pari futbollist që do të luante në 6 Botëror, por me eliminimin ky rekord do të mbesë vetëm në ëndërr për të.