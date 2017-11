Kryemadhi, për darkën Meta-Ramën: Pakti i ‘1 majit’, zhgënjimi im

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, e cilëson një zhgënjim darkën e 1 majit, mes kryetarit të PS, Edi Rama, dhe Ilir Metës. Në emisionin “Studio e hapur” me Eni Vasilin në “News24”, Kryemadhi thotë se nëse ajo do të ishte e pranishme në atë darkë apo në arritjet e marrëveshjes, situata sipas saj do të ishte ndryshe.

“Do ta përmendja zhgënjimin e 1 majit, darka e Metës me Ramës. Po të isha prezent nuk do ishte kjo situatë që është sot. Edhe sa i përket marrëveshje PS-LSI nuk kamë qenë absolutisht e përfshirë”,- shprehet Kryemadhi. “Do ta përmendja zhgënjimin e 1 majit, darka e Metës me Ramës. Po të isha prezent nuk do ishte kjo situatë që është sot. Edhe sa i përket marrëveshje PS-LSI nuk kamë qenë absolutisht e përfshirë”,- shprehet Kryemadhi.

Sakaq, ajo ka komentuar edhe bashkëshortin e saj Ilir Meta, në sjelljen e tij në politikë.

“Ilir meta është shtetar shumë i mirë. Sigurisht është edhe lider shumë i mirë. Por është për vendet skandinave, jo për këto vendet ku krimi është ulur këmbëkryq. Ai është tolerant, dhe ka besim. I beson njerëzit”,- tha kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi.

Më herët, Kryemadhi deklaroi se mungesa e Ilir Metës në LSI nuk ndihet edhe aq…

“Unë jo për vete nuk e ndjej. Duhet të pyesësh të tjerët. Padyshim që ndihet mungesa e tij. Përshembull mbledhjet e grupit janë shpesh të gjata. Ndihet, por njerëzit kanë krijuar idenë se në LSI nuk vihet për Ilir Metën, por për veten. Nga ana organizative unë mundohem të zëvendësoj Ilir Metën”- tha Monika Kryemadhi. “Unë jo për vete nuk e ndjej. Duhet të pyesësh të tjerët. Padyshim që ndihet mungesa e tij. Përshembull mbledhjet e grupit janë shpesh të gjata. Ndihet, por njerëzit kanë krijuar idenë se në LSI nuk vihet për Ilir Metën, por për veten. Nga ana organizative unë mundohem të zëvendësoj Ilir Metën”- tha Monika Kryemadhi.

Ndërkohë pyetjes nëse këshillohet me presidentin dhe bashkëshortin e saj Ilir Meta për çështjet politike, kryetarja e LSI e mohoi.

“Unë nuk këshillohem me Ilir Metën për çështje politike. Kur rrimë bashkë ne kemi një kafe në lagje, ku bashkë me ne ka edhe gazetarë dhe politikanë të cilët nuk bëjnë politikë, ose i vetmi që bën politikë jam unë dhe të gjithë qeshin. Ne ulemi me të gjithë edhe me deputet e PS në kafe”- tha ajo.

Kryemadhi tha ndër të tjera se, LSI është e gatshme të bashkëpunojë edhe me kryeministrin Edi Rama, nëse sillet në Kuvend projektligji i propozuar nga LSI për statusin e minatorit.

“Të sjellë propozimin e LSI për statusin e minatorit në Kuvend dhe 19 vota të LSI i ka. Unë bashkëpunoj me të nëse ai sjell në Kuvend këtë projektligj”,- tha Monika Kryemadhi.