Kryemadhi: Nuk presim më, do përballemi me mazhorancën e kapur nga krimi

Monika Kryemadhi, kryetare e LSI-së, paralajmëroi nisjen e një aksioni për të shpëtuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Sipas saj, vendi ndodhet në një moment kritik dhe delikat.

“Sfida jonë si një opozitë e përgjegjshme është që të mos përsërisim gabimet e të shkuarës. Duhet ti japim frymë mobilizimit të frontit opozitar kundër kupolës narko-kanabiste”,- tha Kryemadhi.

Në vijim ajo shtoi se këta ministra që ishin deri dje në një kabinet me Sajmir Tahirin i akuzuar nga anti-mafia italiane për lidhjet me trafikun e kanabisit, nuk mund të mendojnë për shqiptarët.

“Edi Rama po zbaton planin e rrit të gatuar në skutat e krimit. Edi Rama nuk ka pasur asnjë marrëdhënie me të vërtetën, po ndjen lëkundjet e karriges së tij, madje në çdo tavolinë, në dreka apo darka, thotë se është në dilenë për të shitur apo për të riblerë, Sajmir Tahirin”,- tha Krymeadhi, duke shtuar se, nuk kemi asnjë kohë për të humbur për t’u përballur me një mazhorancë të kapur nga krimi dhe droga.

Në këtë kuadër, ajo tha se duhet të thyejmë heshtjen për ti dhënë zë qindra mijëra qytetarëve, që sot ndodhen të pashpresë.

“Duhet të ngjallim besimin te qytetarët e zhgënjyer, sepse në këto 27 vite dështuam të ndërtojmë një copëz Europë në Shqipërinë tonë.

Duhet të trokasim në dyert e bizneseve që po përballen me taksat e larta dhe janë në kushtet e mbijetesës.

Sot shqiptarët kanë humbur shpresën nga kjo qeveri e lidhur me bandat, të cilat po bëjnë ligjin në rrugët e qyteteve, ndërsa qytetarët po shikojnë si mundësi largimin nga vendi për një jetë më të mirë, pa e ditur se me çfarë do të përballen atuje ku shkojnë”,- tha Kryemadhi.

Në vijim ajo shtoi se nuik mund të pranojmë më një qeveri dhe një kryeministër që na ka damkosur si narko-shtet, që kanalizimin e vendit e ktheu në një projekt kombëtar, duke varfëruar shqiptarët dhe duke i kthyer ato në skllevër të grupeve kriminale.

“Rama ka çuar në ekstrem polarizimin e shqiptarëve, ka ngritur një kastë oligarkësh, të cilëve u shërben. Çfarë duhet të ndodhë që qytetarët të binden se e tashmja dhe e ardhmja e tyre është peng i oligarkëve”,- tha Kryemadhi.