Ju kujtohet ‘Mimoza Llastica’? Dikur një fëmijë i bukur por… sot është një nga femrat shqiptare më seksi

E kush nuk e mban mend personazhin aq terheqes te Mimoza Llastices?

Vajza e vogel tekanjoze, qe i jep mesim te gjithe femijeve te perkedhelur…

Mbase jo gjithkush e di qe emri i saj i vertete eshte Zhaklina Dhimojani, sepse edhe sot e kesaj dite vazhdojne ta quajne me emrin e personazhit Mimoza Llastica. E larguar qe ne vitin 1990 nga Shqipëria, publiku nuk e njeh më portretin e saj, por sigurisht që mban mend mirë, vajzën llastice qe ajo interpretonte në një prej filmave më të dashur shqiptarë.

Kjo eshte “Mimoza Llastica” sot…

Shikoni sa e hijshme eshte Zhaklina Dhimojani sot! Askush nuk do ta besonte qe ajo i ka kaluar te pesedhjetat. Me krenari mund te themi qe Zhaklina eshte nje nga femrat me te bukura shqiptare.

Aktorja Zhaklina Dhimojani, sot jeton në Bernë të Zvicrës së bashku me bashkëshortin jurist dhe vajzën e saj Alexa. Ajo tashmë është shkëputur nga bota e kinemasë dhe ka marrë një drejtim komplet tjetër, duke punuar fillimisht si përkthyese në zyrën Federale të Refugjatëve në Itali dhe më pas e angazhuar si organizatore e koncerteve me muzikë klasike në Zvicër.

E kemi parë e riparë me dhjetra herë “Mimoza Llasticen”, por ky film mbetet sërish aktual edhe për fëmijët e sotëm. Per kete, edhe pse Zhaklina Dhimojani nuk merret me me filma, ajo do mbetet nje prej aktoreve me te dashura per publikun shqiptar.