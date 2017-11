“Ja pse vëllai i deputetit, i dha Tahirit patentën e jahtit 100 tonësh”

Pas publikimit të përgjimeve të ‘Habilajve’ dhe pas gjetjes së patentave për mjete lundruese në emër të ish-ministrit Saimir Tahiri në makinën e një biznesmeni, ish-kryeministri Sali Berisha nuk është ndalur me akuzat.

Në këtë linjë, Berisha ka postuar në faqen e tij të 'Facebook'-ut denoncimin e kapitenit dixhital, i cili denoncon faktin se Paulin Ndreu, vëllai i deputetit të PS-së Pjerin Ndreu pajisi me patenta Tahirin, në shkelje me detyrën. Sipas dëshmisë së kapitenit, ishte Tahiri që e emëroi Paulin Ndreun zv/drejtor të Përgjithshem të Portit të Durrësit, ndërsa është nën hetim nga prokuroria.

MESAZHI I BERISHËS

Ja pse Paulin Ndreu i dha Saimir Trafikut patenten e narko-jahtit 100 tonesh!

Kapiteni dixhital denoncon:

– Saimir Trafiku emeroi

– Paulin Ndreun, jashte cdo kriteri, zv drejtor te pergjithshem te portit dhe me pas

– Kapiten te pergjithshem te portit

– Paulini eshte manjak gjobvenes dhe eshte ne ndjekje nga prokuroria per ndotjen e ujerave te Durresit nga Trageti Bridge kundrejt korruptimit te tij.

– Paulini eshte i denoncuar dhe rekomanduar per pushim nga puna dhe largim nga sherbimi civil nga KLSH se bashku me ushtarin e Gjushit, Tauland Allka.

-Paulini, ne shkelje flagrante te ligjit te detarise ka urdheruar vartesin e tij ti japi patenten 100 tonshe Saimir Trafikut, me te cilin e bashkojne trafiqet kriminale.

I bej thirrje prokurorise te hetoje dhe vendosi para ligjit kete eksponent te rrezikshem te mafies shteterore! sb

“Pavlin Ndreu erdhi ne 2014 politikisht nga Saja me detyre zv. Drejtor i Pergjithshem si dhe Drejtor i sigurise portuale ne Drejtorin e Pergjithshme detare. Pas nje fare kohe ne kete pozicion zoteris i shkrepet ne koke qe te behet Kapiten i Pergjithshem sepse duke qene Kapiten i Pergjithshem mundesia per te bere lek dhe per te vjedhur dhe per te vene gjoba eshte me e madhe. Por paga e kapitenit te pergjithshem asokohe ishte me e vogel sepse zv drejtori ishte post qe e mbante drejtori i sigurise, atehere Ndreu nderhyn politikisht me gjithe autoritetin e ndrikull Albana Kociut dhe ndryshojne strukturen e drejtoris se pergjithshme detare qe pasi te behej Kapiten i pergjithshem te hiqte nga siguria portuale dhe zv drejtorin e ta merte per efekt te pages mbi poziocionin e Kapitenit te pergjithshem. Nje abuzim i iniciuar nga Pavlin Ndreu dhe perkrahur dhe regulluar nga ALBANA KOCIU ( jurisja qe drejton shkollen e partise). Pasi u be Kapiten i Pergjithshem si dhe zv drejtor i Pergjithshem filloi revanshin politik kunder profesionisteve ne Drejtorin e Pergjithshme Derare.

Presione te nivelit me te ulet duke arritur deri te roja dhe pastrusja e institucionit duke u folur per spastrime ne administrat. Duke vendosur Paulini ke do mari dhe ke do heqi nga puna sepse partia i ka dhene fjalen qe do ta beje Drejtor te Pergjithshem, sepse Paulini dhe Pjerini kane ndimuar PS qe te fitoje ne tre qarqe Lezhe Durres dhe Vlore. Sepse Pavlini urdheron Albana Kociun dhe kur behen konkurse ne DAP ke do Paulini fiton dhe ke nuk do Paulini nuk fiton. Pavlin Ndreu skualifikoj me gjith Albana Kociun nje nga me profesionistet e detaris shqiptare qe e njef gjith Durresi i quajtur Leonard Xhaxho vetem pse Pauli mendon se Leonardi eshte i djatht. Paulini ka 3 vjet qe i ben shantazh administrates detare duke i treguar komunikim ne chat me Albana Kociun. Zullumi i Paulin Ndreut nuk mbaron ketu , ky ventos te sjelli kapiten te Portit te Durresit ushtarin e tij te quajtur Tauland Allka , sepse kete e sjell partia dhe ky qenka miku i Gjushit. Pasi e emeroi kapiten te portit te durrsit ne kundershtim me ligjin si dhe me diplome masteri fallco filluan te vjedhin te vendosin gjoba te operatoret te dy bashke .

Aq hajduter jane te dy saqe per te dy KLSH rekomandoi pushimin nga puna dhe largimin nga nenpunsi civil. Zullumet jane te medha por ajo qe po ndalem ne fund eshte hetimi qe ka hapur prokuroria e krimeve te renda per Paulin Ndreun dhe Tauland Allken per ndotjet qe ka bere trageti Bridge. Paulinin e ka thirr prokuroria per kete ceshtje sepse ka dyshime qe ka marre rryshfet. Ju lutem inkurajoni prokurorin e krimeve te renda ta hetoje si ngjarje me profesionalizem dhe mos te shantazhohet nga Paulin dhe Pjerin Ndreu.

Per patentat doktor. Duhen kurse patjeter qe duhet te jesh i regjistruar ne kompanin private X GROUP. Dhe e mer der ne 20 ton.

100 ton eshte abuzim shkelje e ligjit. Hamdiu e beri ne trysnin e Pavlin Ndreut. Ky i fundit eshte bashkëpuntor ne trafiqe kriminale me Sajmir Trafikun.”