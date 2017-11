Ja kush dashurohet me ju sipas shenjës së horoskopit!

Dashi

Karriera juaj e pamëshirshme dhe sukseset e mëvonshme janë të mjaftueshme për të bërë një partner paska të pasigurtë. Por njerëzit që janë të motivuar sa ju, që e dinë luajtshmërinë ndaj konkurencës natyrore, janë ata që ju shohin sikur ju jeni një Beyonce dhe shpresojnë që ata të jenë vetëm një Jay Z ( ose thjesht, një tifoz i juaji për aq kohë sa ata janë pjesë e botës suaj).

Demi

Ju jeni një person që në mënyrë të fshehur shpresoni që miku juaj të anulojë dy orët e planifikuara me pije margarita. Sikurse jeni vetë, në jetë gëzoheni nga gjërat më të imta , si psh konsumimi i Nutellës nga kavanozi. Personat që do të bien në dashuri me ty, nuk kanë nevojë t’ju mbajnë të lidhur për telefoni duke ju dërguar mesazhe, mjafton një suprisë e këndshme me embëlsirë.

Binjakët

Ju nuk jeni nga ata partnerët më të mirë për t’ju mbajtur, sepse sikurse rutina e njejtë e serialeve në Netflix, edhe diksuh ia del që për tre javë rresht t’ju mbajë në të njejtin nivel emocionesh. Për fat të mirë, ju tërheqni njerëz spontanë. I vetmi planifikim që tjerët ia dalin me ju është një drekë në fundjave ose një udhëtim. Një gjë është e sigurtë: Ju kurrë nuk qëndroni mërzitur ( por ndonjëherë llogaritë bankarë ia dalin që t’ju heqin disponimin).

Gaforrja

Mëqe jeni paska ngurrues për të ndarë jetën me të tjerët, ju nuk shëndrisni, megjithatë gjithmonë përpiqeni që të rifuteni në qendër para se të hiqni dorë. Përsoni i cili do të bie në dashuri me ju është dikush që ivenston në një kohë të rëndësishme, si për shembull nga shëtitjet e gjata. Sigurisht që ata nga ndjenja e një miku të ngushtë do të kalojnë në ndjenjën për partner të jetës. Në thelb, a është ai miku për të cilin ju keni menduar gjithmonë? Ndoshta.

Luani

Në sipërfaqe ju mund të dukeni më pak e vetëpërmbajtur dhe arrogante, duke bërë kështu që njerëzit të mos kenë shumë besim në ty. Megjithatë, personi i duhur do të shoh se si dashuria juaj në raport me të tjerët është e lidhur ngushtë, sidomos kur bëhet fjalë për t’i bërë ata të ndihem sikur mund të bëjnë gjithçka. Mëqenëse ju nuk nuk e mbani rolin e liderit, partneri juaj do të bëjë shumë gjëra praktike, si për shembull t’ju mësojë të gatuani.

Virgjëresha

Ju jeni një person që ndihmon të tjerët me plotë kuptimin e fjalës. Nga durimi për dëgjuar, shpesh mbeteni personi i vetëm që pastron tërë apartamentin. Ju keni nevojë që të ndiheni me vlerë, dhe përderisa mund të kaloni disa momente të çuditshme emocionale, të tjerët bien në dashuri me ju pikërisht ato moment, sipas arbresh.info. Ata që bien në dashuri me ju, nuk kërkojnë lidhje të shkurtë, por marrëdhenie afatgjate.

Peshorja

Natyra juaj diplomatike mund të keqinterpretohet nga disa të cilët e quajnë pasivitet ose bezidsje dhe sigurisht që ju nuk mund t’ia dilni mbanë me dikë që ju shikon në atë mënyrë. Ata që bien në dashuri me ju kanë mendje të shëndoshë. E vetmja gjë që do të përsëritet në marrëdhëniet tuaja do të jenë vizitat spontane nëpër restaurant.

Akrepi

Ideja për të luajtur rolin e një personi të qetë, nuk e tremb partnerin tuaj. Ju dërgoni mesazh kur të doni dhe si të doni dhe askush nuk ju kundërshton. Ju do të dridhni zemrën e personave që janë të sigurtë në investime dhe transparent. Dhe sigurisht, ata do t’ju falin nëse ua prishni telefonin me dërgimin e mesazheve të shumta.

Shigjetari

Ju keni aftësi për të nxjerrë edhe gjërat më të fshehta nga tjetri. Ju gjithmonë kërkoni pushime argëtuese, kërkoni të dini më shumë dhe shpesh bëni pyetje që ju fusin në mendime. E vërteta është se njerëzit që do të bien në dashuri me ju arrijnë t’ju shohin si tërheqës dhe ndjehen të kënaqur me idetë tuaja të diskutueshme.

Bricjapi

Ti je një person që është shumë e vështirë ta fusësh në shtrat, pasi të tjerët ju shohin si një punëtore neurotike. Por ata që ju shohin si ‘kokëfortë’ e dinë që ju jeni të prirur të jeni të orientuar nga familja dhe karriera. Ata që do t’ju duan, do t’ju dashurojnë me të gjitha këto të meta. Bashkë me partnerin, ju do të bëni një ekip pragmatik dhe ambicioz.

Ujori

Nuk ndaloni do të flisni për politikë dhe statuset e tua në Facebook janë të ngarkuara politikisht. Por përderisa të tjerët mund t’ju akuzojën se jeni negative, ata që ju duan do të shohin te ju kret të kundërtën. Ju jeni aq i pasionuar, sepse dëshironi që gjërat t’i bëni në mënyrë perfekte. Pa dyshim, ata që do të ndajnë pjesën më të madhe të pikëpamjeve tuaja, do të jenë të informuar shumë.

Peshqit

Ju jeni aq zemërbutë, saqë shpesh herë krahasoni me një personazh të romaneve të Jane Austen, sepse jeni shumë e brishtë për botën moderne. Jeni të dhënë shumë pas pasionit, aq sa edhe pas stabilitetit. Ndjeshmëria juaj është si mjaltë për disa njerëz që japin energji negative. Sapo të ecni nëpër shtigjet e pashmangshme, ju do të tërheqni dikë që është po aq i sjellshëm dhe i vetëdijshëm sa ju. Personi që do të dashurohet me ju, do të jetë në gjendje të plotësojë të gjitha kërkesat tuaja, madje edhe nëse i duhet të ulet për gjashtë orë për të parë ndonjë program të BBC-së./In Tv/