Trondit ish- ‘Miss Shqipëria’: Seksi para ndeshjes? Shumë prej futbollistëve mbarojnë punë vetë…

Erjona Sulejmani, ish “Miss Shqipëria dhe njëkohësisht bashkëshortja e futbollistit Blerim Xhemaili me, në një intervistë për revistën “Chi” me rastin e programit ‘kapitenet’ ka folur pa filtër, me stil origjinal, duke befasuar jo pak.

“Seksi para ndeshjes? Futbollistët nuk janë partnerë shumë të përkushtuar. Pjesa më e madhe zgjedhin ‘ta bëjnë vetë’.

Unë nuk ëndërroja të martohesha me një futbollist. Përkundrazi, i largoja! Futbollisti më seksi? Cristiano Ronaldo, është e vërtetë.

Një ‘Kapitene’ që e adhuroj? Victoria Beckham: shikoni të ardhurat që ka”.

“Çfarë roli do të kem në program? Do të jem ajo me më shumë fantazi. Antipati mes “Kapiteneve”? Lexoni romanin tim (do të dalë shumë shpejt në treg) dhe do ta zbuloni.

Rrëfej të gjithë pisllëkun që është mbrapa botës së futbollit. Të martohesh me një futbollist do të thotë të jetosh në një kafaz të artë”.