Ironia e Vasilit: Kryeministri nuk bën dot vettingun e palmave se është vetë shkaku

Përmes një statusi në ‘Faecbook’, kreu u grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili shprehet me ironi se kryeministri Edi Rama nuk bën dot vettingun palmave të autostradës, sepse është vetë shkaku. Duke iu referuar palave të thara të autostradës Tiranë-Durrës të cilat pritet të zëvendësohen me pisha, Vasili shprehet se të gjithë presin që fajtoret të përgjigjen



Statusi i Vasilit:

Kryeministri nuk e ben dot vetingun palmave te autostrades, sepse eshte vete shkaku!!!

Palmat e autostrades Tirane-Kashar u asgjësuan. Qindra milion leke te vjedhura dhe shperdoruara.

Te gjithe presin qe fajtoret te pergjigjen, sepse kane emer.

Ky kryeministri flet 48 ore ne dite per vetingun. A do ta beje vetingun e palmave? Apo meqenese eshte vete ne krye te ketij turpi nuk e ben dot. Jo jo, nuk e ben dot….