Investigim/ Të gjitha mashtrimet e policisë më arrestimin e Orest Sotës

“Shkrirja” e kupolës drejtuese të policisë së Elbasanit nuk e shpëtoj dot këtë institucion nga fshehja apo manipulimi i ngjarjeve që implikojnë njerëz të rëndësishëm siç është arrestimi i një 25-vjeçari me 800 mijë euro dhe dy patenta të Saimir Tahirit në Makinë.

Po ashtu policia e Elbasanit fshehu një aksident të rëndë ku u përfshi drejtuesi i prokurorisë së këtij rrethi i cili ka dëmtuar të paktën tre automjete dhe punonjësin e një karburanti. Drejtuesit e policisë së Elbasanit u detyruan të njoftonin arrestimin e Orest Sotës vetëm pas deklaratë së kreut të PD, Lulzim Basha i cili ishte i pari që tha se të dyshuarit i janë gjetur në makinë dy patenta të Saimir Tahirit. Nëpërmjet një njoftimi të shkurtër për mediat policia tha:

“Më datë 02.11.2017 nga Seksioni kundër Krimit Ekonomik dhe Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasit O.S., 25 vjeç banues në Tiranë, administrator i një subjekti privat pasi më datë 01.11.2017 në rrugën nacionale në fshatin Balldren u kap pa leje drejtimi me mjetin “Land Rover” dhe gjatë kontrollit të mjetit iu gjetën dhe bllokuan një sasi e madhe eurosh, të cilat do t’i përdorte për likujdimin e faturave, por të pashoqeruar me dokumentin e origjinës”. Po brenda këtij njoftimi të shkurtër ka disa mashtrime të cilat mbajnë firmën e policisë.

Mashtrimi 1: Policia thotë se i dyshuari (emrin e të cilit e jep me inciale) është arrestuar më datën 2 nëntor. Por vetë policia po në të njëjtin njoftim thotë se ngjarja për të cilën ai dyshohet ka ndodhur më datë një dhe sipas burimeve mësohet se arrestimi i tij është kryer në flagrancë, fillimisht për drejtim të mjetit pa patentë dhe më pas i janë shtuar akuzat e pastrimit të parave dhe kundërshtim të punonjësit të policisë.

Mashtrimi 2: Policia deklaroi se 25-vjeçari O. S është arrestuar pasi është kapur pa patentë në rrugën nacionale në fshatin Balldren në Elbasan. E vërteta është se policia ka urdhëruar drejtuesin e mjetit “Land Rofer”, shtetasin Orest Sota që të ndalojë, por ai nuk i është bindur urdhrit të policisë. 25-vjeçari është future në ambjentet e brendshme të kompanisë së hekurit “Kurum”, ku ka deklaruar se do të kryente një pagesë me shumën e konsiderueshme të parave që ju gjetën në makinë. Policia nuk e përmend fare kompaninë “Kurum” edhe pse drejtuesit e saj janë marrë në pyetje për të verifikuar alibinë e 25-vjeçarit. Fakti që i dyshuari është arrestuar në ambjentet e brendshme të kësaj kompanie e konfirmon edhe raporti i shërbimit që kanë përpiluar oficerët e policisë.

Mashtrimi 3: Në njoftimin e policisë nuk jepen të dhëna mbi sendet apo materialet e sekuestruara në automjetin e 25-vjeçarit. Në makinë e tij veç shumë sa parave prej më shumë se 800 mijë euro u gjetën edhe katër leje drejtimi, por asnjë prej tyre nuk i përkiste 25-vjeçarit Orest Sota. Dy leje drejtimi janë në emër të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri dhe shërbejnë për drejtimin e mjeteve lundruese. Për të marrë këto leje drejtimi, sipas legjislacionit është e detyrueshme të kryhen të paktën 10 ditë lundrim. Nuk dihet nëse Tahiri e ka përmbushur këtë detyrim ligjor apo jo, por konfirmohet se ai është pajisur me leje drejtimi për mjete lundruese. Drejtori i komanduar i Policisë së Elbasanit në një dalje për mediat tha se patentat e gjetura në makinën e 25-vjeçarit nuk u bënë publike pasi mbajtja e tyre nuk përbën vepër penale. Megjithatë prokuroria po heton edhe faktin përse ndodheshin në automjetin e të arrestuarit dy leje drejtimi në emër të ish-ministrit Saimir Tahiri i cili është nën hetim për trafik droge në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Mashtrimi 4: Policia tha në njoftim se në automjetin e 25-vjeçarit janë bllokuar një sasi e madhe eurosh por pa thënë shumën e saktë të tyre. Njoftimi i policisë për këtë ngjarje është bërë më datën 3 nëntor, ndërsa arrestimi i të dyshuarit më datën 1.

Për tre ditë policia ka patur kohë të numërojë të gjitha paratë, por jo vetëm kaq. Shuma e konsiderueshme e parave e cila është plot 836 mijë euro është numëruar nga agjentët e policisë, është sekuestruar dhe është depozituar në llogarinë bankare të Prokurorisë së Elbasanit. Ky veprim është kryer pasi policia kishte kryer të gjitha procedurat dhe ishte në dijeni të shifrës së saktë të parave të sekuestruara dhe megjithatë shumën e parave nuk e bëri publike.

Mashtrimi 5: Policia tha se i dyshuari në momentin e arrestimit nuk ishte i pajisur me leje për drejtimin e automjetit. Por ndryshe nga njoftimet për arrestimin e qytetarëve të zakonshëm, policia nuk tha se 25-vjeçarit i ishte hequr leja e drejtimit të mjetit për një afat të pa caktuar për shkak të shkeljeve të vazhdueshme të rregullave të qarkullimit rrugor.