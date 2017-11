Iku lotaria amerikane, por as në BE nuk futemi para vitit 2050

Presidenti Donald Trump i bëri thirrje Kongresit që t’i japë fund programit të lotarisë amerikane. Ai i bëri komentet pasi tha në Twitter se autori uzbek i sulmit të djeshëm në Nju Jork, kishte ardhur në Shtetet e Bashkuara me një vizë imigracioni të njohur si lotaria amerikane.

“Po filloj sot procesin e eliminimit të Programit të Lotarisë Amerikane. Do t’i kërkoj Kongresit që të fillojë menjëherë punën për t’i dhënë fund këtij programi, Lotaria e Diversitetit tingëllon mirë, por nuk është diçka e mirë. Nuk ka qenë diçka e mirë. Ne kemi qenë kundër”, -tha Trump.

Presidenti Donald Trump bëri thirrje për masa imigracioni, mbështetur në një sistem meritash, pasi shkruajti në Twitter se autori uzbek i sulmit të djeshëm në Nju Jork, kishte ardhur në Shtetet e Bashkuara me një vizë imigracioni të njohur si lotaria amerikane.

“Ne do t’i japim fund kësaj çmendurie”, u shpreh presidenti, i cili ia atribuoi ekzistencën e programit të Departamentit të Shtetit për lotarinë amerikane, kreut të demokratëve në Senat, Chuck Schumer.

Senatori Schumer luajti një rol të rëndësishëm në hartimin e legjislacionit për programin në vitet 1990.

Ai tha të martën me anë të një deklarate, se “gjithmonë kishte besuar dhe vazhdonte të besonte se imigracioni është diçka e mirë për Amerikën”, duke propozuar që zoti Trump të përqendrohej në një “zgjidhje reale” për financimin kundër terrorizmit.

Mijëra shqiptarë do jenë dëshpëruar nga ky lajm.

Por sikur të mos mjaftonte kjo, disa ekspertë thonë se Shqipëria nuk ka shans të hyjë në BE para vitit 2050.

Ekspertët e fushës Tina Freyburg dhe Tobias Böhmelt kanë paraqitur për London School of Economics and Political Science rezultatet e një studimi të ri lidhur me aftësinë e shteteve kandidate për të përmbushur kriteret e pranimit.

Ata kanë dalë në përfundimin se vetëm njëra prej shteteve aktuale kandidate (Maqedonia) ka gjasa që t’i përmbushë kushtet brenda vitit 2023, ndërsa Serbia dhe Rusia duket se mund ta arrijnë këtë sukses në mesin e viteve 2030, ndërsa sipas tyre Shqipëria dhe Bosnje-Hercegovina nuk kanë gjasa që t’i përmbushin kriteret përpara vitit 2050.

Dy studiuesit në fjalë, janë përkatësisht profesorë në universitetet e St Gallen në Zvicër dhe të Essex në Britani.