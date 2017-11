I vini bebes tuaj një nga këto 20 emra dhe ai/ajo do të bëhet …

Kur vjen puna tek vendosja e emrit të fëmijës gjithnjë ka dilema të mëdha dhe se në çfarë do mbështetësh për të gjetur një emër të bukur dhe domethënës. Por, kësaj dileme me sa duket i jep fund web-page “MooseRoots”, i cili nëpërmjet një liste me emrat e njerëzve më të zgjuar në botë ka arritur të identifikojë emrat më të zakonshëm që kanë mbajtur dhe mbajnë gjenitë.

Çdokush dëshiron që fëmija i tij të jetë i zgjuar dhe pse jo të bëhet një gjeni, prandaj “MooseRoots” sugjeron që të përdorni këta 20 emra filozofësh, shkrimtarësh, fitues Nobeli-i, matematikanësh, kompozitorësh apo fusha tjera.

Më poshtë do gjeni 10 emrat e meshkujve dhe 10 emrat e femrave më të përdorur dhe më gjenialët. Shikojini njëherë, ndoshta nuk bëhen gjeni, ama emër të bukur do kenë.

Për meshkujt gjeni:

John

Robert

William

Charles

David

James

Richard

Johann

George

Paul

Për femrat gjeni

Mary

Elizabeth

Maria

Anne

Margaret

Susan

Ruth

Anna

Alice

Dorothy