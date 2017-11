I magjepsur pas shqiptares, 49-vjeçari e dhunon në mënyrë mizore në Britani

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në mars të 2017 në Britani, në lagjen Fulham, ku një shqiptare u gjet e masakruar në banesën e saj.

Por vetëm tani kanë dalë detaje të reja për Blerta Sulaj, e cila u godit me levë në kokë dhe në trup. Ajo ndenji 4 javë në spital, pasi pësoi lëndime të rënda, thyerje të kafkës, thyerje të shtyllës kurrizore, dhe lëndime të rënda në duar .

Në banesën e saj u gjet ADN e një tjetër shqiptari, Fatmir Stefasani, i cili ishte në një lidhje me Sulajn.

Çifti ishin takuar ndërsa Blerta punonte si infermiere në Shqipëri në vitin 2012 përpara se të shkonte në Britani të Madhe vitin e kaluar.

Ajo fillimisht jetonte në strehimin e azilkërkuesve në Thornton Heath dhe do të takohej më pas me Stafasanin për të parë nëse mund ta “ndihmonte me ndonjë gjë”.

Stefasani ka dalë para gjykatës, i akuzuar për tentativë për vrasje, gjë që ai e ka mohuar.

Por prokuroria mbështetet në dëshminë e Sulajt, e cila tha se 49 vjeçari e goditi, pasi insistonte që të martoheshin bashkë.

“Ajo tha se besonte qe shqiptari ishte i fiksuar me të, i magjepsur dhe se e kishte kërcënuar më parë që nëse ajo nuk do të bëhej gruaja e tij, do ta pësonte”, tha prokurorja Michelle Fawcett.

Madje ai e kishte paralajmëruar se ishte dita e saj e fundit, para se ta godiste me levë në kokë. Pritet që në ditët në vazhdim të jepet vendimi për shqiptarin