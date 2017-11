“Gruaja e gjetur e vdekur në tokën bujqësore në Pukë është vrarë, policia po fsheh provat”

Duke ju referuar ‘qytetarit dixhital’, ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Pukë, ku shefi i policisë dhe disa efektivë kanë fshehur një ngjare mjaft të rëndë.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri Berisha:

Policia fsheh provat e vrasjes të gruas në Puke!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Doktor desha me te tregu per ngjarjen e dates 5.11.2017 ku eshte gjendur e vdekur nje grua prane prones se vet e cila quhej bardha paluca,dhe policia pukes dhe e shkodres kan ardh na kan arrestu ne kushte flagrance per vrasje,dhe jam shoqeruar per treguar te verteten,dhe te verteten e ka fshehur burri saj ndrec paluca bashk me gjovalin lleshin, drande lleshin, gjuljana lleshin,se e kan dit qe e ka vra demi, dhe kan manipuluar vendin e ngjarjes te hedh gur ne vendngjarje djali gjovalinit franc lleshi,kurse gjovalin lleshi ka prish provat ne shpi ku i ka la briret demit,dhe kan dhan deshmi te rreme para oficerit te policis gjygjsore,dhe nuk ndeshkohet asnjeri se kam pas mbrojtje nga disa polic sej kan mesu me fol,kurse un bashk me vllajn baben jam majtur ne komisarjatin e pukes brena pa dritare der as batenije gjith naten ne kafaz si kur te isha kafsh,dhe jam mbajtur ma shum seq e ka ligji ne polici,te lutem doktorr ta bash publik ket rast qet veproj progurorija pukes te zbardh te verteten dhe te ndeshkojn kta qe kan deshur te prishin provat,veq te ti kam besim me resperkt gjevalin paluca.

O doktorr i gjeta emrat e policve qe deshen me mshef provat ata jan shefi komisarjatit pal marku dhe oficeri ekspertizes arjan doda te dy te lidhur me vllajn e krytarit te bashkis f arresit,se e njihen mire.

Dhe shefin e komisarjatit puk e njeh shum mir qe pat fsheh krimin para zdhjeve te vitit 2017 ku jan kap simpatizan te ps me drog e arm kuj i ka mulu aj veq njeri a mrena dhe aj ka dalur te lutem shum veq ti naj heq kta shejtana se as ne shpin ton sna len me flet rehat.”