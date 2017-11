Gjiknuri: Beteja për ujin është betejë për jetën, aksion kombëtar kundër informalitetit

Ministri i Energjitikës, Damian Gjiknuri, paralajmëroi nisjen e operacionit kombëtar kundër informalitetit me konsumin e ujit të pijshëm. Në takim me kryebashkiakët, Gjiknuri tha se brenda viti 2018 çdo konsumator do të të jetë paisur me matës dhe kontratë dhe të paguajë rregullisht ujin e pijshëm.

Ai foli për problematikat e deritanishme që kanë lidhje me shpërdorimin e ujit të pijshëm, ku sipas tij është konstatuar në shumë raste se bizneset private konsumojnë më pak ujë se sa familjet. Padyshim që bëhet fjalë për vjedhje të ujit të pijshëm.

“Beteja për ujin është betejë për jetën, ndaj dhe për ne është betejë për jeta a vdekje ndaj dhe ju si kryebashkiakë keni një rol shuëm të rëndësishëm për të luajtur”, tha Gjiknuri.