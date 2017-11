Fshati ofron 70 mijë euro që të shkoni për të jetuar aty, por aplikuesve po u ikën truri tani…

Lajmi që fshati Albinen në Kantonin Valis ofronte 70 mijë franga për ata që duan të jetojnë aty, u bë menjëherë viral dhe kërkesat kanë mbërritur të shumta nga e gjithë bota.

Por në media, janë treguar vetëm detajet joshëse të lajmit dhe jo “njëqind” kushtet që duhen plotësuar për t’u bërë banorë të fshatit.

Këtë lajm e kanë transmetuar media të shumta nga Brazili, nga Meksika, Kina, Vietnami e Indonezia, e sidomos nga Ballkani dhe pjesa tjetër e Evropës.

“Nga të gjithë ata që janë paraqitur në komunën Albinen, në rastin më të mirë vetëm një në njëqind mund të merren seriozisht si aplikues”,- thonë zyrtaret e komunës.

Por, të zhgënjyer do të ndahen e gjithë ajo mori e njerëzve nga shumë vende të botës të cilët ia kanë mësyrë fshatit me qëllimin e vetëm për të përfituar.

Kjo në radhë të parë për faktin se të huajt që mund të merren në konsideratë, duhet të kenë lejen e qëndrimit të përhershëm në Zvicër, vizën C. Dhe jo vetëm kaq.

Nga oferta mund të përfitojnë vetëm ata që mund të dëshmojnë posedimin e një projekti ndërtimor që i plotëson kushtet ose ndonjë kontratë të certifikuar blerjeje në këtë fshat si dhe të dëshmojnë se mund të investojnë aty së paku 200 mijë franga.

Shumën e famshme prej 70 mijë frangash duhet t’ia kthejnë mbrapsht komunës të gjithë ata përfitues që duan të braktisin fshatin pa i mbushur 10 vjet qëndrimi në të.

Por…ka edhe më: As për ata që i plotësojnë të gjitha këto kushte, ende asgjë nuk është e sigurt: sepse do të jetë Asambleja e Qytetarëve të Komunës ajo e cila të enjten që vjen do të vendosë për “Iniciativën për një stimulim aktiv të ndërtimit banesor”, e cila përfshin në vete ofertën tashmë famoze të 70 mijë frangave.