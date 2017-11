Fotot: Zaho, adhurues i librit, viziton Panairin me Linda Ramën

Në Panairin e Librit janë të shumtë vizitorët, që nga dashamirës të librit, njerëz të medias, personazhe publike etj.

Por, pak ditë para mbylljes, në Panair shkoi një mysafir i veçantë. Është pikërisht djali i vogël i kryeministrit Edi Rama, Zaho, i shoqëruar nga nëna e vetë, Linda.

Ajo çka dallohet, është interesi i vogëlushit për librat, i cili duket se i pëlqen t’i zgjedhë vetë.

I veshur me një xhup të kuq dhe me kapuçin në kokë, Zaho ndalon edhe për të folur me një prej maskotave.

Por, edhe pse është munduar të fshihet, të shumtë janë edhe sytë kureshtarë të njerëzve që ndodhen në panair.