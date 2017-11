Fotoreportazhi befasues: Shihni si shkojnë shqiptarët në Angli

Foto 1 nga 7

E përditshmja britanike, Daily Mail ka publikuar një reportazh nga Shqipëria, ku tregohet se si shqiptarët po mësyjnë drejt Anglisë me mënyra nga më të ndryshmet.

Jo vetëm kaq, por pavarësisht se udhëtimi i tyre është shumë i rrezikshëm, ata nuk hezitojnë të postojnë selfie në një faqe të quajtur “Shqiptarët në Londër”, e cila është bërë shumë popullore.

Gazetari Tom Kelly ka qenë në fshatin Krumë të Kukësit, të cilin e quan “periferinë më të pashpresë të Londrës”, duke iu referuar numrit të lartë të banorëve të tij që jetojnë në Britani.

“E rrethuar nga malet me dëborë, Kruma është periferia më e pashpresë e Londrës. Edhe pse është 1600 milje nga kryeqyteti britanik, banorët në fshatin shqiptar e mendojnë veten sikur jetojnë në një prej lagjeve të tij (Londrës). Autoritetet thonë se pothuajse çdo familje ka të paktën një pjesëtar në Britani dhe zakonisht të paktën një tjetër që shpreson të shkojë atje. Shumica e fëmijëve të fshatit kanë shkuar në Britani në mënyrë ilegale, me trafikantët e njerëzve, zakonisht me ndihmën e prindërve të tyre. Me shumë pak punë në komunitetin në veri të Shqipërisë, të rinjtë e kalojnë ditën në kafen e fshatit ‘Londër’, duke diskutuar se si të shkojnë atje”, shkruan gazetari i Daily Mail.

Në artikull jepen dëshmitë e disa banorëve të Krumës, që kanë fëmijët e tyre në Britani, shumica e tyre të mitur, të cilët shprehen se pavarësisht mallit që ndjejnë për ta, nuk dëshirojnë të kthehen në Shqipëri pasi nuk mund t’u sigurojnë jetesën.

“Na mungon shumë, por nuk duam që të kthehet në Shqipëri. Nuk na del që ta mbështesim. Këtu nuk ka asgjë për atë. Asgjë”, shprehet Isa Rexha, ish-oficer policie, i cili ka dy vite që nuk e sheh djalin e tij 15 vjeçar.

Si Rexha ka edhe shumë policë të tjerë dhe zyrtarë të bashkisë që kanë fëmijët e tyre në Britani.

834 adoleshentë kanë braktisur shkollën përgjatë viteve 2013-2016 dhe pjesa më e madhe e tyre kanë tentuar të emigrojnë drejt Britanisë.

Nga ana tjetër zv/ministrja e Brendshme e Shqipërisë, Rovena Voda, bën përgjegjëse për emigrimin e fëmijëve shqiptarë, autoritetet britanike dhe rrjetet sociale.

Në një prononcim për ‘Daily Mail’, Voda ka deklaruar se reagimi i butë i Britanisë është përgjegjës për inkurajimin e të rinjve shqiptarë që përpiqen të hyjnë në këtë shtet.

Ajo është shprehur se Britania duhet të veprojë më shpejt për të rikthyer në shtëpi të rinjtë nën 18 vjeç, të cilëve u është refuzuar azili, njësoj siç bën Franca dhe Gjermania. Dështimi në këtë aspekt po e bën Britaninë e Madhe destinacion akoma më tërheqës për adoleshentët, ka thënë zv/ministrja shqiptare. Paratë që Londra shpenzon për kujdesin social ndaj këtyre të rinjve, Voda sugjeron që të investohen në projekte në Shqipëri për të inkurajuar të rinjtë që të mos largohen.

“Këta fëmijë nuk po trafikohen në Britani kundër dëshirës së tyre. Shumica janë sjellë në një pjesë të rrugës nga prindërit dhe familjarët e tyre. E bëjnë për arsye ekonomike. Është e vështirë. Prindërit besojnë se po bëjnë më të mirën për fëmijën e tyre dhe po i japin më shumë mundësi për të ardhmen, por ata i bëjnë dëme të mëdha psikologjike duke e braktisur. Fëmijët vuajnë nga ankthi, si dhe rrezikojnë të bëjnë punë skllavëruese ose krime, nëse nuk u aprovohet azili”, ka deklaruar Voda.

Më tej, zv/ministrja shqiptare ka shtuar: “Arsyeja përse kaq shumë shkojnë në Britani sesa në Gjermani, Francë apo Holandë, është se këto shtete punojnë më shumë për t’i kthyer që në fillim. Në Britani nuk ndodh kështu dhe kjo e bën më atraktive. Nëse Britania punon më shumë për t’i rikthyer më shpejtë, kjo do të ndihmonte.”