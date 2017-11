Foto nudo të Madonna-s kur ishte 18-vjeçe dalin në ankand

Fotografitë, të cilat shfaqin Madonna-n në moshën 18-vjeçare, pa të brendshme, do të dalin në ankand në “Gotta Have Rock And Roll”, ditën e mërkurë.

Madonna ka pozuar nudo për një set fotografik me fotografin Cecil I. Taylor.

Në një foto bardhë e zi, ylli tashmë 59-vjeçare, është fotografuar me një buzëqeshje në fytyrë ndërkohë që pozonte.

Foto të tjera tregojnë Madonna-n plotësisht të zhveshur teksa kërcen në studio.