Financieri i Habilajve refuzon drejtësinë: Më gjykoni në Itali

Nezar Seiti i kërkuar nga Italia si pjesë e bandës së Moisi Habilajt nuk ka pranuar të bashkëpunoje më drejtësinë shqiptare. Burime për ‘Panorama’ bëjnë me dije se ai ka bërë kërkesë nëpërmjet avokatit të tij që të gjykohet në Itali.

Seiti u kap në Vlorë gjatë operacionit ku u sekuestruan 4 ton drogë në Babicë. Momentalisht ndodhet në masë arresti me burg me 20 ditë, vendim i dhënë nga Gjykata për Krime të Rënda. Por ndërkohë, për bashkëpunëtorin e Habiljave, emri i të cilit përmendet në dosjen e përgjimeve të prokurorisë së Katanjës, ende nuk ka mbërritur një kërkesë ekstradimi nga Italia. Masa e burgut me 20 ditë është vënë për qëllim të drejtësisë shqiptare, ku ai u arrestua para disa ditësh, një masë e lehtë kjo e dhënë për mungesë provash nga ana e organit të akuzës.

Nëse dosja nuk vjen bashkë me kërkesën për ekstradim brenda 20 ditësh, Seiti do të lirohet.

Seiti u kap në Vlorë gjatë operacionit ku u sekuestruan 4 ton drogë në fshatin Babicë, në një vilë të konsideruar si bazë e Habilajve për strehimin e lëndës narkotike.

“Nuk i kemi punët mirë me ata të shtetit”..e kam telefononin në shtëpi..dhe nuk na telefonojnë më ato të degës së brendshme , se unë kështu i quaj ata, dega e brendshme,…kur kalojnë këta të policisë, “po kalon sigurimi i shtetit ”, thuhet në një nga bisedat e përgjuara.