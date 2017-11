Festat e Nëntorit, bashkia koncerte në shesh. Ja aktivitete që do të mbahen

Festat e nëntorit e gjejnë Tiranën të mbushur me aktivitete për të gjitha moshat. Bashkia e Tiranës është kujdesur prej disa ditësh për të pasur një axhend të larmishme duke filluar që më 28 Nëntor në orën 10:00 dhe për ta mbyllur më 29 Nëntor me koncertin e këngëtares skoceze Emeli Sande.

Dy sheshet ku do të fokusohen festimet janë sheshi ‘Nënë Tereza’ dhe sheshi ‘Skënderbej’.

Më 29 nëntor Ministria e Bujqësisë do të ketë një aktivitet të veçantë me pjesëmarrjen e disa bashkive.

Gjatë këtyre dy ditë festime, bashkia e Tiranës do të bllokojë vetëm sheshin “Nënë Tereza” për lëvizjen e automjeteve, ndërkohë që akset e tjerë do të jenë të lirë.