Femra, ja 6 mendimet e estetistes kur ju hapni këmbët për depilim…

Depilimi është një ndër faktorët kryesorë që ndikon në higjienën vaginale të një femre.

Nëse dikur ishte një privilegj, apo nuk mendohej depilimi i femrave në zonat intime, tashmë është një domosdoshmëri dhe është kthyer në pjesë të përditshmërisë së femrave.

Por, a e keni pyetur veten se çfarë mendon një estetiste kur depilon një femër, apo vetë ju, në zonat intime?

Anabel rendit disa gjëra interesante….

– “Dreqin, si s’e mori vesh që s’duhet ta bëjë vetë me brisk??”

Kur hiqen me brisk, qimet nuk shtohen por bëhen më të trasha dhe ju shkaktojnë dhembje. Kur ju depiloheni një herë vetë me brisk, një herë tek estetistja, ajo do të donte shumë që të paktën të mos bërtisnit me të madhe sa herë ajo tërheq letrën e depilimit. Përveç kësaj, shumë qime mbeten të shkurtra dhe është shumë e vështirë t’i kapësh me dyllë. Shkurt, nëse depilimi tek estetistja pasi i ke hequr vetë me brisk nuk del ashtu siç doje, është faji yt. Kush të tha t’i krasitje vetë?!

– “Priti të paktën!”

Në ka diçka që i bezdis estetistët, është kur klientet nuk denjojnë as të shkurtojnë qimet. Hello! Kalo nga parukierja një herë!

– “Po kjo ç’ka që ka turp?!”

Estetistet ç’nuk kanë parë e ç’nuk kanë prekur. Të shikojnë vulvën tënde nuk është aspak mbresëlënëse për to, kështu që në vend që të rrish me siklet dhe t’ua vështirësosh punën, hapi këmbët sa të mundesh, rehatohu dhe lëre të punojë e qetë!

Për një estetiste është tejet e rëndësishme të mund të punojë e lirshme, pasi qimet janë armiku i saj më i madh dhe asgjë s’duhet ta pengojë ta shkatërrojë!

– “Ju lutem, mos bëni seks para se të vini!”

Një estetiste mund ta dallojë kur ti sapo ke bërë seks. Por nuk është e drejtë: lëngje, sekrecione të ndryshme mbeten aty dhe këtë nuk do ta vlerësonte askush.

– “Të gjithë kanë qime në të pasmet dhe ti s’je më e mirë!”

Shumë gra thjesht s’e besojnë se kanë qime në të pasmet, por estetistja ka sy në ballë dhe e di atë çfarë thotë kur këmbëngul që i ke, do apo nuk do t’i heqësh.

– “S’ta kam unë fajin që je me perioda!”

Para, gjatë dhe pas periodave, heqja e qimeve me dyllë është shumë më e dhimbshme. Bëji vetes nderin e të mos shkuarit tek estetistja, pasi ajo nuk duhet të mendojë për nëse po të dhemb apo jo më shumë sesa për t’i pastruar qimet mirë pa e lënduar lëkurën.