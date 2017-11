Fëmijët skllevër të kromit dhe pasuria nëntokësore mbi triliona dollarë në Shqipëri

Hulumtim gjeologjik dhe kimik mbi burimet natyrore: Kosova posedon rreth 50 miliardë ton linjit në rezerva. Shqipëria është vendi me fushën më të madhe të naftës në Evropë, gjithashtu rezerva të mëdha të pashfrytëzuara të naftës dhe gazit natyror ka në detin Adriatiku dhe Joni

Një media italiane transmetoi dy ditë më parë një reportazh ku shfaqen fëmijët e Bulqizës duke mbledhur krom. Një pamje e frikshme e varfërisë dhe skllavërisë së fëmijëve në vëndin me pasuritë më të mëdha minerale në Evropë. Sepse burimet e pashfrytëzuara mineralë në Bulqizë por edhe në pasuri të tjera nëntokësore në Shqipëri, janë në funksion të kompanive që përmes aferave korruptive lidhin kontrata konçesionare që japin të ardhura marramëndëse për to dhe qeveritarët që i mundësojnë këto konçesione. Ndërkohë që banorët e zonave ku janë këto pasuri, jetojnë në varfëri gati në skllavëri. Rasti më tipik është ai i Bulqizës ku na shfaqet pamja e frikshme e varfërisë në vendin me pasuri të mëdha nëntokësore. Biznesmeni shqiptar, Sahit Muja, që e ushtron aktevitetin e tij në SHBA, ka kryer një studim në bashkëpunim me ekspertë të SHBA-së, Gjermanisë, Japonisë, Kinës, Indisë dhe Suedisë, për të konstatuar pasuritë nëntokësore që ekzistojnë në Shqipëri dhe Kosovë. Ka të dhëna suprizuese sipas këtij studimi, të cilin autori e ka publikuar në profilin e tij në Linkedin.

Nga Sahit Muja

President and CEO i Albanian Minerals Neë York

Kompania minerare shqiptare në Nju Jork me partnerë në SHBA, Gjermani, Japoni, Kinë, Indi dhe Suedi për 15 vjet ka bërë një hulumtim të plotë gjeologjik dhe kimik mbi burimet natyrore në tokën ilire, Shqipëri dhe Kosovë. Përfundimi i hulumtimeve të Mineralet Shqiptare që nga qershori i vitit 2015 tregoi se Shqipëria dhe Kosova kanë një ndër pasuritë më të mëdha në botë, të mineraleve të pashfrytëzuara.

Shqipëria dhe Kosova janë ndër tokat më të pasura në burimet natyrore për milje katrore në Evropë. Me plazhe të mrekullueshme, male, lumenj, liqene, pyje dhe tokë të pasur.

Kosova është shumë e pasur me minerale të tilla si linjiti, zinku, plumbi, ari, toka të rralla, bokside, kallaj, argjend, magnez, alumin, asbest, gur gëlqeror, mermer dhe kuarc, mineral kromi dhe shumë më tepër Kosova posedon rreth 50 miliardë ton linjit në rezerva, një nga rezervat më të mëdha të linjitit në botë. Kosova, ka një nga rezervat më të mëdha në botë për plumbin, zinkun dhe argjendin. Trepça ishte lider në Evropë në minierat e plumbit, zinkut, argjendit dhe arit.

Linjiti në Kosovë ka potencial të madh me teknologji të re. Teknologjia quhet Gasification Integrated Gasification ose TRIG dhe është zhvilluar nga Southern Company dhe KBR. Kjo teknologji konverton linjitin në gaz me një temperaturë shumë më të ulët se konvertimi tradicional i thëngjillit, duke rezultuar në kosto dukshëm më të ulëta sesa ajo që është e mundur me teknologjitë ekzistuese të gazifikimit. Fabrika Kemper do të punësojë dy gasifiers KBR TRIG për të prodhuar energji të pastër qymyri.

Mbi 90 për qind e burimeve natyrore të Shqipërisë dhe të Kosovës mbeten të pashfrytëzuara. Rezervat e mëdha të burimeve natyrore me vlerë triliona dollarë janë një potencial i madh për zhvillimin e ardhshëm ekonomik në Shqipëri, Kosovë dhe Evropë “.

Shqipëria është shtëpia e fushës më të madhe të naftës në Evropë, gjithashtu rezerva të mëdha të pashfrytëzuara të naftës dhe gazit natyror në detin Adriatikut dhe Jon. Shqipëria ka rezervat më të mëdha të magnezit në botë, rezervat më të mëdha të mineraleve të kromit në Evropë. Shqipëria ka rezerva të mëdha të boksitit, nikelit, kobaltit, mineralit të hekurit, arit, kromit, antiminës, qymyrit, manganit, fosfateve, kallajit, elementëve të rralla të tokës, uraniumit, platinës, bakrit, vanadit, kripës, dhe shumë më tepër.

Potenciali i energjisë së gjelbër e bën Shqipërinë një nga tokat më premtuese të botës për gjeneratën e ardhshme. Shqipëria ka potencial për ndërtimin e 2000 hidrocentraleve. Burimet e energjisë dhe energjisë diellore kanë potencialin më të madh pas hidrocentralit. Shqipëria ka erëra të fuqishme nga nivelet e ulëta të detit deri në Alpe. Shqipëria ka disa nga erërat më të forta në botë. Shqipëria ka potencial të jashtëzakonshëm në energjinë solare. Vendi i Mesdheut ka një nga numrat më të mirë të ditëve me diell në botë.

Vendet evropiane dhe Serbia nuk duhet të harrojnë kurrë se ata që kanë marrëdhënie më të ngushta ekonomike me Shqipërinë dhe Kosovën do të jenë fitimprurëse në këtë rajon. Shqipëria dhe Kosova mbeten të përkushtuara për t’u bashkuar me BE.

Politikanët evropianë janë të gatshëm të shpërfillin nevojat socio-ekonomike afatgjata të vendeve të tyre në mënyrë që t’u përgjigjen frikërave afatshkurtra fetare dhe kulturore të zonave të tyre zgjedhore. Miliona shqiptarë, gra dhe burra tashmë janë në Bashkimin Evropian duke dhënë një kontribut të madh në rritjen dhe zhvillimin ekonomik.

Anëtarësimi i Shqipërisë në BE nuk do të ishte asgjë e re dhe nuk do të paraqiste rreziqe, kulturore, politike dhe ekonomike ”

Ne kemi nevojë për politikanë të guximshëm evropianë që do të zhvillojnë një vizion të ri të marrëdhënieve Shqipëri-BE, i cili do t’u kujtojë qytetarëve të tyre se shqiptarët në bazë të pasurisë së tyre njerëzore dhe natyrore, gjeografisë, historisë dhe pozitës natyrore janë një aset i madh për Evropën dhe për të ardhmen e saj.

