“Familjet e autorëve po ikin”/ Shpërthen babai i Zamir Latifit: Policia po ndihmon vrasësit, Rama dhe Xhafa …

Pas publikimit të lajmit se familjarët e dy autorëve të dyshuar po kërkojnë të largohen nga Shqipëria, ka reaguar babai i 26-vjeçarit Zamir Latifi, i cili mbeti i vrarë në ngjarjen e 11 tetorit. Fatos Latifi shprehet se nuk ka ndërmend të bëjë vetëgjyqësi dhe se çështjen ia lë në dorë drejtësisë.

Nga ana tjetër, ai akuzon Policinë dhe Prokurorinë e Lushnjës se janë bërë palë me autorët e krimit. Madje, ai shton se edhe largimi i familjarëve të autorëve të dyshuar nuk po bëhet nga frika e hakmarrjes, por “që të jenë të lirë të veprojnë përsëri”.

“Unë, babai i Zamir Latifit, Fatos Latifi, bashkë me familjen time deklaroj se nuk kam menduar apo diskutuar ndonjë moment për hakmarrje.

Unë e kam lënë çdo gjë në dorë të shtetit, duke menduar se shteti dhe ligji do të më ndihmojnë për atë ç’ka ndodhi dhe se do vendosin drejtësi. Policia dhe Prokuroria e Lushnjës është bërë një me krimin. U bënë kaq ditë, dhe as Policia, dhe as Prokuroria nuk është marrë me hallin që kemi ne, por, përkundrazi, po ndihmon autorët e krimit që të largohen nga Shqipëria.

Atentatorët kërkojnë t’i heqin familjaret e tyre nga Shqipëria që të jenë të lirë të veprojnë përsëri. Kam kërkuar takim me zotin Rama dhe nuk mora përgjigje, njëkohësisht kërkova dhe takim me ministrin e Brendshëm, zotin Xhafaj, por nuk ma ofruan këtë mundësi. Në këto kushte u bëj apel nëpërmjet medias që të vendosin drejtësi për masakrën që u kushtoi jetën dy djemve të rinj në qytetin e Lushnjës dhe të parandalojnë humbjen e jetëve të tjera të pafajshme.