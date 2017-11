“EULEX nuk ka përgjuar vetëm Gjushin, por edhe Ramën”

Ne dosjet e regjistrimit te Euleksit, Gjushi eshte gjurma ndersa ujku eshte Rama!

Nga Sali Berisha

Dje gazetaret investigative njoftuan se, perveçse ne regjistrimet italiane per lidhjet me trafikantet, Gjushi, i vetmi sherholder me Ramen ne narko-kabinetin aktual, eshte i rregjistruar ne biseda kriminale me banda trafikantesh edhe nga Euleksi i Kosoves.

Gjithashtu Gjushi eshte denoncuar nga opozita dhjetra here per lidhjet e tij me bandat.

Por e verteta eshte se nga Euleksi nuk eshte i regjistruar vetem Gjushi por dhe shume me rende, vete Rama. Ne regjistrimet e shumta te Euleksit, ne disa prej tyre me perveluese dhe katastrofale jane ato te Rames.