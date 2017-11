E tmerrshme! 9-vjeçari dëgjon nënën duke bërë seks dhe …

Foto 1 nga 2

Seksi mund të jetë plotësisht një pjesë normale e jetës, por kjo nuk do të thotë se është diçka, që çdo nënë do dëshironte ta diskutonte me fëmijën e saj, aq më tepër me një 9-vjeçar.

Është shumë e vështirë të bëhet një bisedë e tillë me fëmijën dhe këtë e ka vuajtur një nënë e quajtur Mel Watts, e cila bëri një bisedë torturuese me djalin e saj 9-vjeçar.

E gjitha kjo nisi për faktin se fëmija e kishte dëgjuar nënën teksa kryente marrëdhënie seksuale, ndërkohë ajo mendonte se ai ishte në gjumë. Këtë histori nëna blogere e ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram.

Ajo tregon se ndihet e shokuar, pasi djali kishte dëgjuar psherëtimat e saj gjatë aktit seksual dhe kjo ishte një siklet i madh për të.

Pasi u këshillua me burrin e saj, nëna kontaktoi edhe me babain biologjik dhe së bashku i shpjeguan djalit se nga lindin fëmijët në një moshë shumë më të herët seç duhet.