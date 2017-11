Dy patentat e ish-ministrit, Rama: Nuk jam avokati i Saimir Tahirit…

Foto 1 nga 2

Pak javë pas ardhjes së dosjes “Habilaj”, një tjetër skandal ka goditur ish-ministrin e Brendshëm.

Dy patentat e Saimir Tahirit u gjetën në makinën e një biznesmeni në Elbasan, i cili u kap me 863 mijë euro të pajustifikuara.

Për herë të parë, kryeministri Edi Rama ka folur për këtë çështje me emisionin “Studio e hapur” me Eni Vasilin në “News 24”.

Ai ka theksuar se, nuk është avokati i Saimir Tahirit, duke u shprehur se për këtë çështje duhet të flasë Prokuroria.

Kryeministri Rama ka deklaruar më herët se vendimin e marrë nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste në lidhje me ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, për të cilin u kërkuan prova që e lidhnin me përgjimet e trafikantëve të drogës, ka pasur 100% mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë.

“Të gjithë ata partnerë ndërkombëtarë që kanë ndjekur çështjen janë 100% dakord për mënyrën se si kemi proceduar. Jetojmë akoma në një shtet demokratik”,- deklaroi Rama.

E ndërsa nuk pranoi të komentonte gjetjen e patentave të Tahirit ne mjetin e biznesmenit të arrestuar në Elbasan, Rama tregoi edhe faktin se që nga kjo çështje e dytë që i shtohet dosjes së ish-ministrit nuk ka folur me të.

A ke folur me zotin Tahiri pas çështjes Sota?

“Jo nuk kam folur”,- u përgjigj Rama.

Gjatë intervistës kryeministri vazhdoi të mbronte idenë e tij se pse mediat në vend janë të pabesueshme. I pyetur nga Eni Vasili se pse gazetarët janë për t’ju qarë hallin, Rama me një gur qëlloi dy zogj. Ai u shpreh se sot në opinionin publik, mediat janë po aq të pabesueshme sa dhe gjykatat.

Intervista:

Për çfarë duhet të prononcohem unë. Kjo është një çështje që i takon ekskluzivisht Prokurorisë, nuk më takon mua, nuk i takon qeverisë, nuk i takon PS. Jam konsekuent në atë që kam bërë gjithmonë, dhe që kam thënë që në ditën e parë, që është drejtësia që duhet të na thotë të vërtetën. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, kjo është një çështje që i takon Saimir Tahirit dhe avokatëve të tij. Unë nuk jam avokat i Tahirit, as qeveria nuk është avokat i tij, dhe as PS nuk është avokat i tij. Përpara drejtësisë duhet të sillemi të gjithë si të barabartë. Ndërkohë nga ana tjetër, sigurisht kam parë dhe kam dëgjuar, por as kam parë dhe as kam dëgjuar asnjë përpjekje për një shpjegim racional për këtë çështje nga ata që kanë të drejtën dhe detyrën të flasin që janë njerëzit e medias. Nuk i takon politikës sipas meje që të futet në mes, aq më tepër kur rasti është i tillë..

Pate ndjesi personale?

Ndjesi konfuzioni, mund të jetë e rëndë por edhe krejt pa lidhje. Çfarë komenti duhet të bëj unë…

A ka shumë koincidenca në këtë ngjarje zoti Kryeministër?

Kjo s’është detyra ime, s’do hy të komentoj në është e çuditshme apo nuk është e tillë. Unë e kam parë gjithmonë më përbuzje të hy në të tilla gjëra. Nëse duam drejtësi, kur vjen puna edhe tek ne vetë duhet ta lëmë drejtësinë të bëjë punën e vetë.

Ju nuk e latë zotin Tahiri në duart e drejtësisë…

Ky është një tjetër argument që më vërteton se media është kthyer në një tjetër kazan pa u bazuar në fakt. Ne e lamë çështjen në duar të drejtësisë. Ne pranuam 1, 2, 3, 4 kërkesa, për arrestimin s’kishim argument të qenësishëm që ta pranonim. Është e para herë që një parti politike në qeveri nuk bën asnjë lëvizje, asnjë fjalë, ndërkohë që është në proces një figurë e rëndësishme e saj, po ju kujtoj s’ka ndodhur kurrë. Saimir Tahiri është jashtë grupit, jashtë forumeve është një deputet i lirë. Kjo është përgjegjësia politike

Pse duket sikur ka dy standarde në këto çështje? Përshembull gjyqtari Shkëlqim Miri u kap dhe u fut në burg pas përgjimit të dy kriminelëve, ndërsa Tahiri jo…

Kjo është për të vënë duart në kokë. Është një rast i ndjekur prej shumë kohësh nga Prokuroria është lidhur përgjimi me provën

Ju nuk e latë kontrollin në banesën e Tahirit…

Kush e tha këtë, o zonjë mos flisni përçart! Vendimi i kontrollit të banesës nuk jepej atë ditë por kur të mblidhej seanca e parlamentit, të cilën rregullorja thotë në këto raste mund ta thërrasë kryetari edhe brenda një muaji, por u thirr që në rastin më të parë



Unë kam të drejtë në atë që them, morët kohë për të bërë kontrollin

Jo s’keni të drejtë, është tjetër arsye pse thuhet që media është një kazan

Pse të nxituara?

Po të përsëris në rastin e gjyqtarit kemi një përgjim

Ato që quani ju provë, gjykata ende nuk e ka cilësuar të tillë

Prokuroria shkon dhe jep masën, shkon dhe arreston me një vendim. Ka marrë nga gjykata vendimin për të shkuar për të arrestuar. Në rastin e Tahirit ishte krejt tjetër

Pra me dy standarde…

Mos më sillni këtu në tryezë llafet e kazanit, kurrë askush nga ne në shumicë qeverisëse s’kemi anatemuar askënd as për tropojan as për irlandez. Të gjithë ata partnerë ndërkombëtarë që kanë ndjekur çështjen janë 100% dakord për mënyrën se si kemi proceduar. Jetojmë akoma në një shtet demokratik.

A ke folur me zotin Tahiri pas çështjes Sota?

Jo nuk kam folur.

A keni ju një ide për këto që po ndodhin me ish-ministrin Tahiri?

Unë mund të kem shumë ide, si çdo njeri për një çështje të caktuar. Por nuk marr guximin të them ide, duke krijuar insinuata. Nuk mund të bëj atë që bëjnë mediat. Dalin aty, dhe thonë po doli kjo gjë, dhe ky është fajtor tani. Media e ka dhënë tashmë gjykimin e saj, që këtu bëhet fjalë për një kriminel, kolegë tuaj e kanë thënë këtë. Me paturpësinë më të madhe. Nuk jam unë që mund të flas për situatën, apo rastin me patentat e gjetura. Vetëm media mund ta bëjë këtë. Mund të futet në mes. Nuk kam parë apo dëgjuar asnjë mënyrë argumentimi, për këtë gjë.

A është e vërtetë që ju dinit gjithçka për Tahirin që para se ta largonit nga qeveria..

(Heshtje)

Kaq e vështirë është të përkthehet dosja e ardhur nga Italia?

Unë kam përkthyer ca faqe, dhe më është dashur ca kohë. Nuk besoj se kjo përbën një ngërç.

Nuk vazhdon hetimi sepse po pritet përkthimi i dosjes…

Po si ka mundësi që hetimi filloi që me botimin e ca pjesëve në italisht edhe në media, dhe tani qenka ndalur hetimi sa të përkthehet dosja. Kjo gjë nuk përbën sens për mua.

Ç’mendoni për komentet, si “Tahiri ish-ministri më i korruptuar”, apo “ish-ministri më i përndjekur”…

Do të zbardhet kjo ngjarje, e pastaj do të flasim për këtë hit parade. Por di të them se ka të tjerë mbi të cilët rëndon gjaku i njerëzve të vrarë, rëndon gjaku i njerëzve të djegur, ka të tjerë që rëndojnë akuza për sasi të mëdha parash. Pavarësisht të gjithave, nuk ka lidhje kush është më shumë apo më pak korruptuar, se nuk jemi në këtë garë. Dhe nëse Tahiri është siç thuhet në këtë version, atëherë patjetër që është turpi më i madh i familjes së PS në 30 vjet. Por ama nga ana tjetër, është edhe versioni tjetër, që e vërteta mund të jetë krejt ndryshe. Por këtë nuk jam unë që e vendos. Politika e një vendi që pretendon të anëtarësohet në BE nuk e bën kurrë këtë që bëri kjo opozitë sot. Kjo opozitë sot po sulmon shtetin, po sulmon bankat. Asnjëherë më parë nuk i është thënë popullit që sistemi bankar në vend është një lavatriçe që pastron para.

Nëse faktohen akuzat çfarë do bëni?

Nëse faktohen akuzat unë do të duartrokas i pari suksesin e prokurorisë. Nuk o ishte hera e parë e politikës, që një ministër i suksesshëm qëlloi në një shkelje fatale të ligjit. Dhe fataliteti është i tiji, nuk është as i imi, as i qeverisë.

Pra është përgjegjësi personale.

Po. Pse çfarë është?

Përgjegjësi politike zoti kryeministër.

Çdokush që kalon moshën e parashikuar nga ligji është përgjegjës për veprimet e veta. Është njësoj si t’i thuash një prindi për fëmijën e tij të rritur se mban përgjegjësi për veprimet e tij.

Ju thatë që lufta ndaj kanabisit ka dhënë rezultat…

Për situatën me kanabisin kemi marrë përgëzime nga të gjithë ata që janë me sytë katër, ndërsa në vendin tonë vazhdon historia e përbaltjes. Tashmë të gjithë duhet të ndihen të çliruar së lufta ndaj kanabisit është një sukses. Nuk ka vend tjetër në botë, ku njëri palë të hedhë gjithë llumin e mllefit për vendin e vet. Nuk fitohen zgjedhjet duke u përpjekur të diskreditosh vendin tënd tek të huajt.