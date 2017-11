Dule: Largimi i Ramës, në të mirë të vendit!

Kryetari i PBDNJ, Vangjel Dule, me anë të një statusi në faqen zyrtare në Twitter thotë se kryeministri Rama ka vetëm një mundësi dhe ajo është ikja.

Sipas tij, Rama e nisi me mbetjet dhe e përfundoi me narkotikët.

“E nisi me mbetjet, e bitisi me narkotikët. Dhe tashmë sërish me të parat. Në emergjencën e krijuar në vend nga skandalet e tij dhe të të vetëve, Ramës i ka mbetur vetëm një mundësi: EXIT! Sa më shpejt, aq më mirë për vendin, aq më çlirues edhe për të vetë!”.