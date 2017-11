Djali nga Puka: Natën e parë në shtrat më la me gojëhapur, nuk e prisja…

Një djalë ka vendosur të martohet me vajzën e zemrës, ama motivi i tij të lë gojëhapur.

“Nuk ka si vajzat shqiptare. Goja i prish se kështu janë të kulluara.

Përshendetje Filozofia, jam një 27-vjeçar nga Puka, por jetoj në mes të Londrës.

Kam kaluar plot vajza të të gjitha kombësive, por mendjen gjithmonë e kam pasur me marr një shqipe.

Me një nga vajza e shumta që flisja në Facebook, më eci muhabeti sepse dukej e hedhur, e qeshur, e lirshme edhe krijova idenë se me këtë do ta këpus.

Normal jo për qëllime serioze se kisha krijuar idenë që kishte pasur eksperienca.

Edhe në verë kur erdha mendova me këtë po kënaqem e nga ana tjetër po shoh për seriozisht ndonjë vajzë që kishin në listë gratë e fisit.

U takuam, më super ngjiti edhe ma e mirë se në chat edhe erdhi momenti që i kërkova me fjet bashkë. Nisi duke ma shmang, por mendova po më bën si e ndershme.

Isha gati me u nda, por më tërhiqte se kaloja shumë mirë me të.

Edhe kështu që derisa një natë para se të kthehem në Londër kjo vjen me mua dhe kuptova që ishte e virgjër.

Nuk mund ta besoja, por u lumturova shumë. Tani kthehem dhe do e fejohemi. Ja pra që s’ka si vajzat shqiptare…”,- shkruan ai./ShkodraNews/