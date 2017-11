Dezertimi i 4 Komandove, ish-shefi i shtabit të FA-ve: Burracakëri!

Foto 1 nga 5

Ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Jeronim Bazo, e ka quajtur dezertimin e katër ushtarakëve të trupave Komando, një akt burracakërie dhe tradhtie.

I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në “News24”, ai tha se, largimi në këtë formë është i pajustifikueshëm, edhe nëse është bërë për shkak të kushteve ekonomie.

Ka patur një dezertim të 4 ushtarakëve. Për këtë do të flasim me ish-shefin e FA-ve Jeronim Bazo. Si e keni parë këtë dezertim të 4 ushtarakëve?

Patjetër që e kam ndjekur rastin e fundit në fjalë sepse për hir të së vërtetës dua të ndaj me ju ndjesinë që sado të largohesh në kohë nga FA-të pas një shërbimi aq të gjatë, nuk të hiqet kurrë meraku, vëmendja, shqetësimi.

Ndjesia që unë përcolla ngjarjen e fundit ishte një ndjesi e tillë komplekse ku përzihej meraku në radhë të parë, për njerëzit trishtimi madje dhe pak inatosja do të thosha.

Inat pse?

Sepse kemi arritur në një stad ku nuk është më e nevojshme për të gjetur të tilla mënyra hileqare, tinëzare për të bërë emigracionin në kurriz të taksapaguesve dhe për më tepër në kurriz të besimit që të është dhënë nën uniformën e nderuar të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë. Përsa i përket termit që ju thatë, termi qëndron dhe është i përdorur gjerësisht, sidomos kur vjen fjala për braktisje të detyrës në FA, duhet sqaruar sepse është një spektër i tërë që përfshin indisiplinimet nga më të voglat deri tek më të rëndat por në këtë rast është një pikë kulmore, aq më tepër që ka marrë një profil kaq të lartë mediatik dhe ndërkombëtar sepse këta e kryen këtë akt jashtë kufijve të vendit aq më tepër duke qenë në një trajnim të posaçëm për t’i nderuar Forcat e Armatosura dhe jo për t’i turpëruar. FA-të braktisjen e detyrës e shikojnë si një akt tradhtie dhe si një akt burracakërie. Kështu shikohet gjerësisht në komunitetin e FA-ve në Shqipëri dhe jo vetëm.

A nuk mund të shihet si një akt i detyruar për të ndërmarrë atë që ndërmorën? Sepse në bisedat e zhvilluara me të afërmit e tyre, baballarët e dy prej ushtarakëve janë shprehur se rroga apo kushtet ekonomike i kanë detyruar të bëjnë këtë gjë.

Akt i detyrueshëm është i pajustifikueshëm, i papranueshëm, i patolerueshëm. Nuk ka asnjë justifikim në botë që ti të braktisësh ekipin dhe skuadrën tënde. Supozojmë që kushtet janë të tilla që të detyrojnë të ndërmarrësh veprime të dëshpëruara në jetën e përditshme por jo kur ti je futur për të shërbyer dhe kur je betuar për të shërbyer bashkë me shokët e tu. Këtë nuk të falin shokët e tu në unformë. Ti shkon së bashku në një mision dhe kthehesh së bashku dhe pastaj nëse të ka ardhur litari në fyt ka mënyra të tjera për të dhënë dorëheqjen dhe për t’u larguar me nder nga FA-të dhe të ndjekësh rrugët e mundësitë më të mira për të rregulluar gjendjen ekonomike.

Kjo nuk ka asnjë justifikim për të braktisur detyrën. Nuk ka justifikim për këtë. Shkohet me ekipin, kthehesh me ekipin.

Përse kërkohet gjithnjë e më tepër të lihet ushtria?

Nuk do të thosha që është një fenomen masiv i lënies së ushtrisë.

Ama shprehje të madhe të dëshirës ka…

Duhet ta shikojmë nga të dyja anët, në hyrjet e reja dhe daljet. Pra, duhet parë i tërë procesi. Jam i sigurt që Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm tani që flasim ne janë duke e analizuar me qetësi, me hollësi për t’i shkuar deri në fund fenomenit, për të rianalizuar dhe për të riparë të gjithë procedurën, që nga hyrja deri në dalje. Çfarë problemesh ka, ku çedohet, ku janë vrimat, si mund të rregullohen çështjet ekonomike. Motivimi, incetivat që do t’i afrohen pjesëtarëve të FA-ve për të na shërbyer dhe për të na përfaqësuar me nder si deri sot.

Çfarë motivimi kanë sot komandot?

Duhet sqaruar edhe një gjë tjetër që përbërja e këtij ekipi dhe më lejoni që unë ta rikuadratoj dhe fokusoj, mbase publiku i gjerë mbase nuk e di mirë. Mendon se mbase është një nga vajtjet në mision ose çfarë do qoftë. Këtu bëhet fjalë për një stërvitje që ka dhe formën e kompeticionit që zhvillohet në Uellsin Qendror në Mbretërinë e Bashkuar dhe stërvitja quhet “Patrullimi në lartësitë e Kambrias”. Është një ushtrim dhe stërvitje e mirënjohur në të gjithë botën tashmë, që zhvillohet në Uellsin Qendror prej më se 50 vjetësh. Me kalimin e viteve ka filluar të jetë e hapur edhe për pjesëmarrës ndërkombëtarë. Pra është një test, është një provë për të parë se sa mirë i zbaton në terren aftësitë e fituara gjatë stërvitjes në vendin tënd. Aty shkojnë mbi 20 vende që dërgojnë ekipet e patrullimit dhe më lejoni t’ju them që në rastin e Shqipërisë ne këtu e kishim për herë të dytë, mbasi për herë të parë kur shkuam, ishte viti 2013 në mos gaboj nuk humbi rrugës si këta tanët por humbi rrugën gjatë stërvitjes, çfarë na dëshpëronte vërtetë. E morëm seriozisht gjithë këto vite për t’u përgatitur dhe për të marrë pjesë denjësisht dhe për të dalë faqebardhë nga 48 orëshi i kësaj stërvitje kaq dinjitoze që zhvillohet tradicionalisht në Mbretërinë e Bashkuar. Për hir të së vërtetës ky ekip prej 11 vetash në mos gaboj, bashkë me komandantin e tyre doli këtë radhë faqebardhë, e mbylli patrullimin në lartësitë cambrian, ndërkohë katërshja dështoi ose nuk u paraqit në pikën e grumbullimit për t’u kthyer në atdhe. Pra, mbasi kryen me sukses detyrën, vendosën të zhvishen nga uniforma dhe përgjegjësia që mban ajo dhe të kthehen në emigrantë të rëndomtë. Ky është problemi që unë nuk do tua falja.

A mbetet një vend joshës Britania e Madhe për këta ushtarakë, ndoshta edhe SHBA-të?

Do të thosha që ka qenë një periudhë kur vërtetë SHBA-të ishin një shënjestër joshëse dhe kemi pasur probleme nga fundi i viteve ’90, fillim i viteve 2000 sidomos kur dërgonim ekipe të mëdha për t’u stërvitur së bashku me partnerët. Ka pasur cedime ose ndonjë dezertim ose mbetje. Kurse në Mbretërinë e Bashkuar ne kemi rritur vitet e fundit jashtëzakonisht bashkëpunimin por nuk është shoqëruar me të tillë fenomen.

Pra ju gjatë detyrës suaj nuk keni hasur në një situatë të tillë?

Nuk e kam pasur për fat të mirë, por që nuk do të thosha sërish që është momenti për të baltosur punën, përgatitjen e FA-ve, pavarësisht nga kjo shuplakë e fortë.

Ju folët pak më parë për motivime zoti Bazo, po paga a nuk është një motivim? A është parë kjo mundësi, për t’u rritur? Janë vetëm 8500, sa janë?

Patjetër që kjo është në qendër të vëmendjes. Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe motivimi më i mirë ekonomiko, financiar, shoqëror e shpirtëror për FA-të. Është një proces i gjatë që nuk do të përfundojë kurrë. Kjo gjë ndodh edhe në vendet partnere. Në të gjitha vendet kërkohet që të kesh një motivim më të mirë, për të marrë më tepër pagë. Për hir të së vërtetës, paga që marrin sot, mesatarisht pjesëtarët e FA-ve është 350 mijë lekë të vjetra, ose diçka më shumë nëse do ta merrnim për të gjithë ata nën uniformë.

Kjo nuk është një pagë e mirë…

Kjo nuk është një pagë dinjitoze, nuk është aq mbështetëse por këto janë kushtet e Shqipërisë sonë. Në rang administrate publike, këto zënë një vend mesatar në atë çka paguhet administrata publike.

Po shteti sa paguan për trajnimin e një komandoje, për ta çuar me mision?

Këtu nuk ka shifra të sakta.

E kam fjalën a ka një buxhet të caktuar për trajnime?

Po patjetër, për trajnime, pjesëmarrje në stërvitje, pjesëmarrje në operacione. Ka një buxhet të posaçëm që afrohet për të mbuluar shpenzimet adekuate për këtë çështje. Dhe tani po punohet, ndërkohë me sa u informova MM ka filluar një nismë për ta thelluar çështjen e nënshkrimit të kontratave për pjesëtarët e FA-ve edhe në këto raste. Kur thyejnë kontratën e shërbimit ose braktisin detyrën si në këtë rast, përveç ndjekjes penale që vjen sipas rasteve, për të kthyer mbrapsht tek taksapaguesit shumën e harxhuar për stërvitjen, ose shumën e harxhuar për trajnimin, për udhëtimin e kështu me radhë. Çka investon taksapaguesi për ty, do të kthehet mbrapsht në rast se ti je në thyerje të kontratës.

Ka shumë të përjashtuar në radhët e komandove. Vetëm vitin e kaluar, janë 25 Komando të përfshirë në vepra penale, bëhet fjalë për grabitje, vrasje, trafik droge. A trajtohen nga ana psikologjike komandot, ushtarakët?

Kam përshtypjen që shifra është e ekzagjeruar. Aq më shumë që edhe përshkrimet e veprave që shoqërojnë këto përjashtime më duke paksa të tepruara.

Kemi rastin e Komandove të përfshirë në grabitjen e Kasharit?

Ata ishin ish-Komando.

Po mirë kanë qenë. Pas përfundimit?

Pas përfundimit të detyrës, qytetari i lirë është një qytetar i lirë.

Po flasim për përjashtime…

Përjashtimet janë kur ti kryen një akt brenda FA-ve. Ka një rregullore disipline, ka një ligj disipline, ka një kod ushtarak, një status ushtarak që shoqëron ndëshkimet sipas rastit. Ju e ngrini problemin për ata që dalin nga FA-të, përjashtimet janë më të rralla. Përjashtimet për këto rastet ekstreme, ndodhin si pjesë e ndëshkimit normal për të mbajtur një disiplinë. Ka pasur dhe do ketë.

Ju thoni çfarë bëhet për t’i riintegruar këta njerëz në shoqëri. Ndërkohë që ata shërbejnë në FA ne kemi një shërbim të ndihmës psikologjike, sidomos në rastet e kthimit nga misionet, kur je në një mision afatgjatë, i ekspozuar për një kohë të gjatë para stresit, është e domosdoshme që të bësh një kalim të rrjedhshëm për tu riintegruar qoftë familjarisht, shoqërisht dhe sërish për të kryer detyrën tënde. Ne këto shërbime i kemi, por në rastin kur dilet nga FA-të, është e vështirë që ta ndjekësh ecurinë e punësimit, e sjelljes, e dhunës ose jo në familje. Nuk jam i sigurt që jemi në gjendje ta ndjekim pas largimit kaq gjatë.

Kur flasim për misionet sekrete që nuk janë të pakta. Këtu a ka trajnime për pjesën e mosnxjerrjes së sekretit për Komandot, për ushtarakët?

Në pjesën e misioneve që janë të klasifikuara patjetër që ka trajnim të posaçëm dhe në përgjithësi dhe punët që kryejnë ushtarakët kanë një klasifikim të caktuar. Nuk janë për t’u përdorur dhe ekspozuar në publikun e gjerë. Për këtë arsye vjen edhe rasti pastaj që duket sikur i fsheh ngjarjet e jashtëzakonshme nga sytë e publikut. Jo, FA-të ushtria është një organizëm që duhet trajtuar me kujdes.

Ky është një fenomen që nuk ndodh vetëm në Shqipëri por edhe vende të tjera. Si shihet nga kjo pikëpamje?

Vendosja e disiplinës, ruajtja e fortë e shtyllave që e mbajnë një organizëm të tillë si FA-të është një proces i gjatë dhe ne nuk jemi as të parët, as të fundit, as të vetmit në këto fenomene. Këto ndodhi rëndom edhe në FA-të përfaqësues të shoqërive shumë më të zhvilluara. Jo për të fshehur këtë që ndodhi me ne. Aq më tepër që ndodhi jashtë kufijve në një vend partner mik si Mbretëria e Bashkuar, gjë që në njëfarë mënyre na turpëron. Por do të thoja edhe njëherë që ky është një akt personal i atyre 4 ushtarëve dhe duhet të sqarojmë edhe diçka tjetër. Këta ndodhen në zinxhirin fundor të piramidës në kuptimin e hierarkisë së gradave. Janë më të rinj dhe janë ushtarë profesionistë, ende jo duke hyrë në të ashtuquajturën karrierën e gradave, qoftë të oficerëve, qoftë të nënoficerëve. Këta kanë objektiva afatshkurtër edhe kur hyjnë në FA dhe kjo mbase i bën më vulnerabël dhe çedojnë më shpejt.

Si bëhet përzgjedhja e ushtarakëve?

Ne gjithmonë e bëjmë me transparencën sipërore që kërkohet. I kemi ftuar gjithë mediat për të ndjekur procesin e rekrutimit. Bëhen 2-3 herë në vit. Rekrutohen 500-600 vajza e djem në vit.

Cilët janë elementët që shikoni?

Elementët janë diploma në radhë të parë e shkollës së mesme. Aftësitë fizike normale të konkurrueshme dhe pastërtia e figurës në kuptimin e rekordeve kriminale dhe këta i nënshtrohen një konkursi. Kalohet në një konkurs dhe një testim të hapur me komisione dhe me elementë të ruajtjes së besueshmërisë dhe sekretti. Një test intelektual dhe fizik. Ata që kualifikohen kalojnë në stërvitjen bazë, ditët e vështira në Bunavi të Vlorës. Pastaj fillon shërbimi në FA-të.

Si ish-numri një i FA-ve, ne jemi vend anëtar i NATO-s, nga njëshi deri tek dhjeta si janë Forcat tona të Armatosura për nga ana e përgatitjes dhe pse jo, dinjitoze?

7 duke shkuar tek 8. Besoj se në fund të vitit 2020 të kemi shkuar tek 8./BW/