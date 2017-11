Deputeti i PS thirrje 3 ish-zyrtarëve të policisë: Nëse nuk dorëzoheni…

Deputeti i Partisë Socialiste, Pjerin Ndreu me anë të një statusi në Facebook komenton zhvillimet e fundit në lidhje me dosjen “Habilaj” dhe iu bën thirrje tre ish-zyrtarëve të lartë në policinë e Vlorës të vetëdorëzohen sa më parë.

Nëse kjo nuk ndodh siç tha ai ngrihen hije të forta dyshimi se janë të implikuar me rrjetet kriminale.

Ish- zyrtaret e policise ndaj te cileve ka urdher arresti duhet te dorezohen nje ore e me pare ! Shmangia nga ekzekutimi i arresteve eshte e papranueshme per nje ish- zyrtar te rangut te larte ! Te paraqiten para drejtesie e te japin deshmi per akuzat, perndryshe pozita e tyre kompromentohet dhe le hije dyshimi te forta per implikimin e tyre ne rrjete kriminale !