Deputeti i PD viziton emigrantët shqiptarë të prekur nga përmbytjet në Athinë: Shteti t’i mbështesë

Deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu ka zhvilluar një vizitë në Mandra të Athinës, ku ka takuar bashkatdhetarë që u prekën nga përmbytjet masive që përfshinë këtë zonë.

Në një status në faqen e tij të “Facebook”-ut, Shehu pohoi se dëmet ishin shumë të mëdha. Mes të tjerash ai shtoi se është e domosdoshme mbështetja aktive nga Shteti Shqiptar si dhe institucione te ndryshme tonat.

MESAZHI I SHEHUT

Fillova këtë vizite pune ne Athine me takimin me bashkatdhetarët e përmbytur e te dëmtuar rende ne Mandra. Ishte një fatkeqësi shume e rende natyrore, qe beri te humbin shume jete njerëzish, si dhe solli dëme te pa llogaritshme materiale për te gjithë, greke e shqiptare.

Ngushëllimet me te thella për viktimat!

Te gjithë solidaritetin te dëmtuarve nga Kryetari Basha, nga PD, dhe nga unë personalisht!

Është e domosdoshme edhe një mbështetje aktive e konkrete nga Shteti Shqiptar si dhe institucione te ndryshme tonat.

Kryqi i Kuq i Shqipërisë mund te luaje një rol te rëndësishëm ne tejkalimin e këtyre pasojave shkatërrimi e vuajtjeje për ata qytetare.

Shpresoj qe normaliteti te kthehet sa me shpejt ne Mandra!