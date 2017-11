Denoncimi te Berisha/ “Sot narko-flota ka nisur fluturimet me kaçatorët e saj”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në rrjetin social “Facebook”, mesazhin që i ka dërguar një qytetar nga Kuçova.

Sipas tij, në orën 6 të mëngjesit të sotëm, disa avioni të vegjël kanë flutuar mbi banesat e tyre.

“Sot narko-flota ka nisur fluturimet me kaçatoret e saj, heret ne oren 6:00! sb”, shkruan Berisha, teksa poston edhe fotot që ia ka dërguar denoncuesi.

Nga ana tjetër, prej 7 nëntorit Ministria e Bujqësisë ka nisur fushatën e radhës të vaksinimit të dhelprës së kuqe kundër tërbimit. Mënyra e vaksinimit do jetë ajo nga ajri, pra përmes avionëve të vegjël.

Është hera e tetë që Ministria e Bujqësisë kryen vaksinimin e dhelprës, një fushatë që kryhet në kuadër të projektit PAZA II i mbështetur nga Bashkimi Evropian. Fushata e vaksinimit të dhelprës së kuqe do kryhej me katër avionë që do të ngriheshin nga aeroporti i Kuçovës.

“Vaksinat karrem do të shpërndahen përgjatë një periudhë 12 ditore në të gjithë territorin e vendit, përjashtuar qendrat urbane dhe sipërfaqet ujore”.