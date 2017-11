Ç’po ndodh në Himarë, katër grupet e errëta që po krijojnë tension

Në Himarë e dukshmja është e papërfillshme dhe shërben vetëm për të mbuluar atë çfarë në të vërtetë po ngjan në këtë zonë, ku elementi kryesor mbetet nacionalizmi ekstrem dhe krijimi i konfliktit Shqipëri-Greqi. Ngjan sikur i gjithë debati i ndezuar bëhet për vetëm 23 objekte në Himarë të cilat do të prishin me qëllim që të ndërtohet një shëtitore moderne dhe më pas të ndërhyhet për rivitalizimin e qytetit. Projekti mban firmën e qeverisjes qëndrore dhe asaj lokale, por ky moment po shfrytëzohet nga fqinjët tanë për të mbajtuar nën tonusin e tensionit marrëdhëniet, duke këmbëngulur se po sulmohen minoritarët grek. Nga të dhënat që ka grumbulluar edhe Shërbimi Informativ Shtetëror, dyshohet se prej të paktën 20 vitesh ekzistojnë katë grupime të cilat veprojnë kryesisht në Himarë, Gjirokastër dhe Korçë dhe që aktivizohen sa herë dalin në diskutim çështjet e pazgjidhura si çëshjta çame, ndarja e detit dhe varrezat e ushtarëve grek të rënë në Luftën e Dytë Botërore.

-Grupimi i parë është organizata OMONIA, e cila nëpërmjet përfaqësuesve të saj del shpesh në deklarata duke fryrë dhe dhënë nuanca nacionale një projekti të përhapur në të gjithë qytetet e vendit për rivitalizimin e zonave urbane. Mes tyre ka edhe një “nëngrup”, (pjesë tjetër ekstremistësh), të cilët nxisin qytetarët që të shpalosin idenë e “Vorio Epirit” dhe mbajnë lidhje të ngushta për çdo nismë edhe nga ekstremistë të partisë “Agimi i Artë” në Greqi. Mbështetja finaciare për këtë grupim nuk mungon ku fondet mbërrijnë në mënyra të dyshimta, duke u fshehur kryesisht pas botimeve, takimeve në grupime të vogla me qytetarë të ndryshëm himariotë që jetojnë e punojnë në Greqi dhe nxitja për të mbajtur sa më të afishuar simbolet e greqisë dhe tentativa për ta konsideruar Himarën si pjesë historike greke. Financohen shkolla në gjuhen greke dhe ofrohen shuma të konsiderueshme për personat që kontribuojnë në përhapjen e kulturës helene. Disa nga personazhet që janë në krye të kësaj nisme më parë ishin të dyshuar për organizimin dhe sulmin me armë në një repart ushtarak në Peshkpi të Gjirokastrës në vitin 1994, ku mbeten të vrarë një oficer, një ushtar dhe u plagosën disa të tjerë. Të dhënat se ky grupim me pikëpamje ekstreme aktivizohet herë pas here janë siguruar edhe nga Shërbimi Informativ Shtetëror, që në periudha të ndryshme ka mbajtur nën vëzhgim politikanë të sktremit të djathtë grek që shpesh vizitonin Himarën dhe Gjirokastrën.

-Edhe pse shumë herë më e matur, pjesë e lojës mbetet edhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, që ka edhe fatin që nga përfaqësuesi i saj të ngrejë zërin edhe në Parlament. Kjo forcë politike mban në tonus gjithnjë të drejtat e minoritetit, por duke ndjekur rrugën politike dhe është më e hapur se grupimet e tjera.

-Në grupin e tretë, jo më pak të rëndësishëm mbetet implikimi i Kishës Ortodokse në çështjen e Himarës dhe zona të tjera ku është i përhapur besimi ortodoks në Shqipëri, duke i dhënë sa karakter fetar aq edhe nacionalist. Pas çdo konflikti (disa herë të stisur), që ka të bëjë me kishat apo komunitetin ortodoks, Kryepeshkopi Anastas Janullatos i ka dyert e hapura në zyrat më të larta të shtetit grek, duke nisur nga Presidenca, Kryeministria dhe drejtues të lartë të politikën në Athinë. Takimet e Janullatos me elitën politike greke janë më të shpeshta në kohën kur rriten tensionet mes dy vendeve. Përtej së dukshmes ekziston pjesa e errët e finacimeve për ngritjen e kishave ortodokse në Shqipëri, të cilat financohen nga Greqia dhe mungon totalisht transparenca për këto fonde. Projektet arkitekturore të kishave ortodokse të reja që janë ndërtuar në Shqipëri mbërrijnë të gatshme, duke qenë të njëjta me objektet e kultit që ndodhen në fqinjin tonë jugor.

-Veçanërisht në Himarë problem i pronave mbetet një çështje ende e pazgjidhur. Duke qenë territor i lakmueshëm për ngritjen e komplekseve turistike ka pasur abuzime duke nxituar në tjetërsim edhe zyrtarë të lartë në Hipotekën e Vlorës dhe ndikuar deri në vendime të dyshimta gjykatash. Nga kjo situatë kanë përfituar elementë të ekstremizmit grek duke i veshur problemit të pronësisë elementë të nacionalizmit duke vënë theksin se në Himarë po goditen minoritarët.