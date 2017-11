Bregu për anëtarësimin në BE: Mos u hallakasni me lajme fallxhoresh

Ish-deputetja e PD-së, Majlinda Bregu në një status në faqen e saj të “Facebook” theksoi se me rëndësi është data se kur do të anëtarësohet Shqipëria në BE.

Bregu pohoi se Shqipërinë e kërcënon më shumë se kalendari, sesa data anëtarësimit.

Ajo sugjeron me ironi mes të tjerash se: “Mos u hallakasni me lajme fallxhoresh politike, nëse do të jete viti i luanit apo miut ai që do te na çelë derën e Europës”.

Postimi i Majlinda Bregut:

Me shume se per daten e anetaresimit te Shqiperise ne Europe, me mire eshte ta vrasim mendjen per daten e anetaresimit tone ne sistemin e vertete demokratik.

Meqe kete vend se beme kurre demokratik sa duhet, pak kush beson se e ardhmja do te jete me e mire se e shkuara. Kjo na kercenon me shume se kalendari e data anetaresimit.

Sa per Europen sic eshte sot, nuk kercenohet nga zhdukja prej hirit, si Pompei, me shume se kercenohet nga mungesa e frymezimit, ne ngerç prej frikerave e krizave te veta.

Ndaj mos u hallakasni me lajme fallxhoresh politike, nese do te jete viti i luanit apo miut ai qe do te na çele deren e Europes.

Do te jete, kur t’ i vije fundi fazes se vetkenaqesise ne teatrin tone politik, ku, si dielli i veres, te bien ne koke sa profesionistet e mashtrimit, aq dhe profesionistet e pushtetit.

Ndjese per ke se kupton kete stilin qe sic thoshte Antonio Gramsci, marksist nga Italia, vjen prej pesimizmit te intelektit dhe optimizmit te deshires :):)