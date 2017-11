Berisha u kërkon shqiptarëve të ngrihen në revolucion

Ish-kryeministri, Sali Berisha ka reaguar pas studimit të BE, për blerjen e votës në vendet e Ballkanit.

Në këtë studim thuhej se, 20% të votuesve në Shqipëri, u është ofruar para për blerje vote. Nisur nga kjo, Berisha shkruan në Facebook, se ky studim bën thirrje për revolucion.

“Nje studim qe ben thirrje per revolucion! BE: “20% të votuesve në Shqipëri iu ofrua blerja e votës, mjaftueshëm për të ndryshuar rezultatin”

“Te dashur miq, nje studim i Bashkimit Europian ka gjetur se ne Shqiperi 20% e votueseve moren oferte per blerjen e votes. Kjo shifer eshte e mjaftueshme per te permbysur çdo rezultatin, thote studimi. Ky studim deshmon se ne Shqiperi demokracia ka vdekur, zemra e saj, vota e lire ka ndaluar se rrahuri.

Ky studim eshte nje thirrje, eshte nje kushtrim per mbare shqiptaret te ngrihen me guxim dhe vendosmeri ne nje revolucion demokratik per te permbysur kete klike qe asgjesoi ne Shqiperi voten e lire!”, shkruan Berisha.