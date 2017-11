Berisha e zbulon: Si u pajis me dy patenta lundrimi Saimir Tahiri

Pak ditë pas ndalimit të biznesmenit Orest Sota në Elbasan, ku iu gjetën në mjet mbi 800 mijë euro dhe 2 patenta lundrimi në emër të Saimir Tahirit, ish kryeministri Sali Berisha pretendon se ka zbuluar mënyrën si është pajisur ish ministri me këto patenta.

Duke iu referuar qyetetarit dixhital, Berisha thotë se patentat janë firmosur nga përgjegjësi sektorit të mjeteve lundruese dhe detare, Hamdi Domi dhe se sipas tij në kundërshtim me ligjin është paguar edhe Paulin Ndreu për këtë çështje.

Statusi i Berishës:

Ja si u pajis me dy patenta lundertari i madh Saimir Trafiku! sb

Dokeri dixhital denoncon:

“Pershendetje doktor, Lefter Sota eshte partner biznesi me Ibrahim Domi. Ibrahim Domi ka te vetin Hamdi Domin. Hamdi Domi eshte ai qe ka firmos patentat dhe qe eshte pergjegjesi sektorit te mjeteve lundruese dhe detare (gjithashtu dhe pjese e QNOD). Per firmosjen e patentave te Saimir Tahirit ne kundershtim me çdo ligj eshte paguar mire edhe Paulin Ndreu.

Nga ana tjeter Ibrahim Domi eshte edhe partner me Fatmir Volotin, qe besoj se e di qe eshte prestanome i Gjushit.

Voloti eshte Nje nga dy -tre te vetmit qe nderton sot ne Durres. Ka ndertuar te Lulishte 1 Maji ku zhduken ato rrenojat antike”