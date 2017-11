Bashkëshortja e Leonard Bombaj flet për herë të parë pas akuzave për përdhunim nga Ajsi Xhaxhaj

Foto 1 nga 13

Gjatë emisionit të moderatores Rudina Magjistari, të ftuar këtë herë kanë qenë Leonard Bombaj dhe bashkëshortja e tij.

Krahas historisë së tyre të dashurisë, rritjes së fëmijëve etj ata kanë ndarë edhe një nga çastet më të vështira, siç kanë qenë akuzat e Ajsi Xhaxhajt, për “ngacmim seksual” nga Bombaj.

Alda, bashkëshortja e Bombaj është shprehur se, ai ka qenë një nga çastet më të vështirë për të, pasi ishte dhe shtatzënë, madje në muajin e 9-të.

“Unë isha 9 muaj shtatzënë me vajzën. Nuk e kam ndarë askund tjetër më parë këtë. Se ka qenë shumë i fortë përjetimi. Nuk do kisha ndryshuar asnjë gjë, sikur koha të kthehej.

Unë kam qenë shumë e përfshirë. Thjesht do kisha ndryshuar personin.

Do ta kisha mbajtur në shtëpinë time, do thoja sërish do ta adoptojmë këtë fëmijë. Çfarë nuk është thënë për ne.

Janë ndarë, kanë shitur shtëpinë. Asgjë s`ka qenë e vërtetë”,-u shpreh bashkëshortja e tij rreth asaj periudhe.