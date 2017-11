Basha flet me shifra: Sa shqiptarë morën para në këmbim të votës

Duke iu referuar një studimi të BE-së, Lulzim Basha deaklaroi se 20% e votuesve kanë pranuar që iu është ofruar para në shkëmbim të votës.

Nëpërmjet një statusi në Facebook, Basha shprehet se numri i vërtetë është shumë më i madh, po të merret parasysh se shumë persona zgjedhin të mos e tregojnë këtë të vërtetë.

Kryedemokrati e sheh këtë shifër si treguesin e blerjes masive të votave nga Edi Rama me anë të parave të drogës dhe krimit.

Lulzim Basha parashikon një të ardhme edhe më të errët të qeverisjes Ramës. Sipas tij, zgjidhja për kthimin e legjitimitetit të zgjedhjeve dhe pastrimin e politikës nga krimi është krijimi i një qeverie antimafia. LAPSI.AL

STATUSI I PLOTË:

Në Shqipëri votat janë blerë në mënyrë masive. Një studim i financuar nga BE ka zbuluar se mbi 20 për qind të votuesve u është ofruar para ose favore në shkëmbim të votës. Numri i vërtetë është edhe më i madh, po të kihet parasysh se shumë persona zgjedhin të mos e tregojnë këtë të vërtetë.

Studimi është një tjetër tregues i blerjes masive të votave nga Edi Rama me anë të parave të drogës dhe të krimit.

Një pushtet që merret me krim, mund të mbahet vetëm me më shumë krim. Prandaj qeveria Rama u kthye gradualisht në një organizatë kriminale të përfshirë direkt në mbështetjen e trafikimit të drogës, në pastrimin e parave të drogës me anë të PPP-ve, në zhvillimin e një industrie mafioze të plehrave dhe aktivitete të ngjashme.

Në të njejtën mënyrë, Edi Rama do vazhdojë të zhytet edhe më thellë në krim çdo ditë e më shumë që ai do të jetë në pushtet. Prandaj krijimi i një qeverie antimafia që i hap rrugë nje reforme të mirëfilltë zgjedhore është hap i parë dhe i domosdoshëm për kthimin e legjitimitetit të zgjedhjeve dhe fillimin e pastrimit të politikës nga krimi.