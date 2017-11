‘Balili dorëzon dëshmitë tronditëse, fundosëse për Ramën, Tahirin dhe…’

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë sot një denoncim të fortë. Duke iu referuar mesazhit të një qytetari, ai shkruan se “Balili dorëzon qindra faqe dëshmi tronditëse, fundosëse për Ramën, Olsin, Tahirin, Çakon e Gjiknurin!”.

Postimi i Berishës:

Lexoni mesazhin e qytetarit. sb

“Pershendetje Dr,me kete mesazh dua te ju informoje se sekuestrimi dje i pasurive te Klement Balilit pas mbi nje viti te tij ne arrati u be vetem pas deshmive te tij te tmerrshme kunder Rames, Tahirit dhe dhe qeveritarve te tjere. Deshmite e Habilajve jane lule para atyre te Klement Balilit

Videot per Orgjite e Rames dhe ministrave te tij ne Santa Quranta por edhe qindra faqe me fakte konkrete qe implikojne direkt Ramen, Olsin, Sajmir Trafikun por edhe Gjiknurin dhe Çakon ka dorzuar nepermjet avokatit te tij Klement Balili tek dy nga partneret tane.Narkoshteti po shembet.me respekt per ju….”