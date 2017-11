Artan Hoxha: Në Tiranë ka mbërritur ish-kryeministri britanik Toni Blair. Pse pikërisht këto ditë?

Gazetari i News24 Artan Hoxha thotë se në Tiranë ka mbërritur ish-kryeministri britanik Toni Blair, këshilltar i kryeministrit Edi Rama.

Në një status në “Facebook”, Hoxha shkruan se ndërsa ka pasur një takim me një zyrtare të BE-së në ambientet e Sheraton, i ka rënë në sy kontrolli i përforcuar dhe pasi ka pyetur, ka marrë vesh se në Tiranë ndodhet Blair. Gazetari ngre pyetjen se përse ish-kryeministri britanik ka ardhur në këto ditë të trazuara?!

STATUSI I ARTAN HOXHËS

Tony Blair blindon Hotel Sheraton

Mbrëmë, vonë në mesnatë, ndërsa po kërkoja me pult në dore, ndalova te TVSH-1, ku sapo nisi një film qe me tërheq shume, dhe ndalem sa here qe me del para. Titulli i filmit është “The special Relationships’’ (Marrëdhëniet speciale), film amerikan me aktorët Majkëll Shin dhe Denis Kuejd në rolet kryesore. Filmi i kushtohet Toni Bler dhe Bill Klinton….

Sot pasdite ndërsa takova nje zyrtare te BE-se ne ambientet e hotel Sheraton, me ra ne sy kontrolli i përforcuar i hotelit dhe prezenca e madhe e trupave te policisë e Gardes. Kureshtja e profesionit me beri qe te interesohem kush ishte ky personazh qe kishte blinduar hotelin.

Dhe e dini kush na ka ardhur ne këto dite te trazuara?!!! As me shume dhe as me pak por personazhi i filmit te djeshëm, Ish-kryeministri britanik Tony Blair…,

Pse ka ardhur?!!! Pse pikërisht ne këto dite me mot te trazuar?!!!….

Kalofsh bukur mister Tony…