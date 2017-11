Alibeaj: Dako është kapur në përgjime me grupe kriminale. Prokuroria ka një dosje

Gjatë mbrëmjes së sotme, deputeti demokrat Alibeaj hodhi akuza të rënda mbi kreun e Bashkisë së Durrësit, duke thënë se bashkëpunon me grupet kriminale.

Enkelejd Alibeaj tha në “Arena” në “Ora News” se kreu i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako është përgjuar duke ofruar tendera publikë me grupet kriminale, për të bashkëpunuar në fitoren e zgjedhjeve. Ai u shpreh më tej se kjo veprimtari kriminale e strukturave të larta, ka qenë e zhytur në këto veprimtari kohë më parë.

“Ka një dosje Prokuroria, sipas të cilës rezulton jo thjesht kryebashkiaku i Durrësit, por një nga koordinatorët politik, pra lideri politik i asaj krahine elektorale, rezulton se është kapur në përgjime me grupe kriminale, me qëllimin e vetëm që këto para publike duke u dhënë këtyre grupeve kriminale, të angazhohen në procesin elektoral, të bëjnë votat me paret publike për Dakon dhe mbi Dakon.

Kjo veprimtari kriminale e strukturave të larta, ka qenë e zhytur në këto veprimtari kohë më parë. Prokuroria nuk është spikatur për zhdërvjelltësi në të tilla problematika”, përfundoi ai.