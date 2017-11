Akuzat nga Greqia për drogë, Berisha: Kush janë tre emrat që fshihen pas Edi Ramës

Ish- kryeministri Sali Berisha ka folur me tone të ashpra nga foltorja e Kuvendit në drejtime të kryeministri Edi Rama.

Pas akuzave të bërë nga Greqia, lidhur me sekuestrimin e 1.6 ton droge se për këtë trafik janë të lidhur njerëz të kryeministrit Rama, Berisha tha se janë këtë persona që fshihen pas kreut të qeverisë, ku ndër to ishte dhe vëllai i tij, Olsi Rama.

“Kush janë njerëzit më të afërt të Edi Ramës, ja u them unë:

Lajmet nga Greqia bëjnë me dije se në krye nuk është vetëm Tahiri, por njerëz të afërt të Edi Ramës. Kush janë këta? Gramoz Ruci, nuk kam të dhëna për të. I dyti me i afërt është Agaçi, kumbara që lidh Ndragheten me qeverinë. I treti është Olsi Rama.

Klement Balili u shpall Eskobar i Ballakanit se bënte shkëmbimin kanabis- kokaine. Olsi Rama me grupin e tij kriminal në Boston është autori kryesor i kokainës. Rrethi i kuq po i ngushtohet…”

Sipas, Berishës edhe pse opozita ka bërë shumë për të ndaluar narkoshetin ka qenë e pamundur, pasi Edi Rama nuk ndalet.

“Opozita bëri shumë për të ndaluar narkoshtetin, por arkitekti Edi Rama arriti që në Shqipëri të mbillen 290 mije hektarë kanabis, sipas te dhënave italiane”.