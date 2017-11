Aksioni për ujin/ Zv.ministri: Brenda 2018-ës puset me sahat. Ja sa do jenë tarifat

Hantin Bonati zëvendësministër i Energjisë dhe Industrisë ka sqaruar sot me detaje operacionin kundër informalitetit në furnizimin me ujë të pijshëm. I ftuar në rubrikën “Opinion” në Neës 24, Bonati tha se janë 200 mln litra kub ujë që humbasin në informaliteti dhe një dëm prej 50 milionë eurosh.

Ai u shpreh se ky është një operacion për qytetarin dhe vendosjen e ligjshmërisë. Bonati ka folur edhe për ‘risinë’ që sjell reforma në lidhje me faturimin e ujit të pusit. Ai tha se pagesa do të jetë minimale.

“Kjo situatë informaliteti ka shifra të mëdha. Në 4 litra që prodhet vetëm 1 faturohet. Gjithë ky shpërdorim do të thotë një shërbim më i dobët për klientin. Ky ujë që nuk paguhet shkon tek abuzuesit, për industri që është në kundërshtim me ligjin. Kjo sasi uji do të mjaftonte për furnizimin me ujë të pijshëm 24 orë për qytetarë. Industritë kanë nevojë për ujë por jo ujë për të pirë. Shqipëria është një nga vendet më të pasura në botë për burime ujore. Burimet ujore janë, puna është që gjithë sektori është në një fazë informalitetit”, deklaroi Bonati.