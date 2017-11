A po shkon ai drejt krijimit të një partie të re? Patozi hap zyrën jashtë PD

Zhvillimet e vrullshme me ish- ministrin Saimir Tahiri, hetimet për përfshirjen ose jo të tij në trafikun e drogës me Habilajt, por edhe gjetja e patentave të tij të lundrimit në një makinë me mbi 800 mije euro cash janë bërë kryefjalë e politikës dhe medias.

Aq sa kjo i ka ardhur për shtat Lulzim Bashës, i cili duket se ka eklipsuar zhvillimet brenda partisë së tij. Por, edhe pse në një periudhë me shumë ngjarje, kundërshtarët e Bashës në PD, mund të kenë qëndruar në heshtje, por nuk janë tërhequr aspak nga kërkesat e tyre.

Astrit Patozi, i cili është në krye të lëvizjes për Ringritjen e PD-së, mësohet se ka hapur zyrën (jashtë partisë) në një mjedis në qëndër të bllokut.

Javë më parë, ai dhe ish- deputetë e ish- drejtues të PD-së paraqitën një platformë, sipas të cilës mendojnë ribashkimin dhe rikthimin e PD në pushtet.

Kjo zyrë pune e Patozit, prej ditësh është bërë vendi ku mblidhen kritikët e Bashës.

Ata nuk kanë ambient në selinë e PD, apo në mjediset e kryesisë së kuvendit, pasi asnjëri prej tyre (të paktën ata që janë shfaqur publikisht) nuk është deputet.

A do t’i imponohen ata Bashës, apo do krijojnë një parti të re? Kjo mbetet për tu parë.

Pak kohë më parë, i pyetur nëse do të krijojë një parti të re, Patozi është përgjigjur: “Gjëja më e lehtë që mund të bëjë një politikan apo një grup politikanësh me eksperiencë është që të krijojë një formacion tjetër sepse shpëton nga gjithçka dhe fillon një gjë nga e para, eksperiencën e ka, 5 njerëz që i besojnë i ka, e kështu me radhë. Kjo është e fundit gjë që mua personalisht më shkon në mend, por kam përshtypjen edhe shumicës se kolegëve me të cilët unë kam komunikim të përditshëm”.