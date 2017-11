A është zbutur ‘Forca e ligjit’? Reagon Policia e Shtetit

“Goditja e grupit të parë kriminal në qytetin e Fierit në kuadër të projektit të policisë “Forca e Ligjit” ka rezultuar një aksion i rëndomtë me tre të arrestuar, nga të cilët njëri paraplegjik me karrocë dhe dy të tjerë që u kapën me 133 gr hashash.

Gjykata e Fierit ka vendosur të lirojë njërin nga tre anëtarët e grupit kriminal, Kujtim Kuçin për arsye shëndetësore, pasi është i paralizuar dhe lëviz me një karrige me rrota.

Ndaj tij rëndon akuza e armëmbajtjes pa leje, pasi iu gjet një pistoletë, ndërsa dy të tjerët, Dritan Tusha dhe Bashkim Ahmeto akuzohen për prodhim dhe mbajtje të lëndëve narkotike dhe janë lënë në burg nga gjykata deri në përfundim të hetimeve”.

Kështu raportonte një ditë më parë Top Channel, referuar operacionit “Forca e ligjit”, i trumbetuar si aksioni që do të prangosë ‘peshqit e mëdhenj’.

Pas këtij raportimi reagoi edhe Policia e Shtetit, e cila në një njoftim për mediat sqaron “se për këtë grup kriminal ka dy procedime penale, një në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Fier dhe një në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ku kjo e fundit po heton për ‘Trafikim ndërkombëtar të lëndëve narkotike’ dhe ‘Falsifikim dokumentesh’”.

“Në bazë të objektit të veprave penale të ndara në kapitujt e Kodit Penal, ‘Armëmbajtja pa leje’, ‘Prodhim dhe mbajtje të lëndëve narkotike’, dhe ‘Përshtatje të ambienteve për tregtim të lëndëve narkotike’, janë referuar në Prokurorinë e Rrethit Fier.

Ndërsa për grup të strukturuar kriminal mbi bazën e ligjit 1092, Antimafia, për pastrim te produkteve të veprës penale për ‘Trafikim ndërkombëtar të lëndëve narkotike’ dhe ‘Falsifikim dokumentesh’ janë referuar në datë 15.11.2017 dhe hetohen nga Prokuroria për Krimet e Rënda, Tiranë”, sqaroi policia.

Policia e Shtetit “siguron se operacioni “Forca e Ligjit” do të vazhdojë edhe më me intensitet në ditët e muajt në vijim, për të goditur me ashpërsi çdo grup kriminal të përfshirë në listën e zezë të këtij operacioni, përmes bashkëpunimit intensiv me partnerët ndërkombëtarë”.