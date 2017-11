“A është e vërtetë që do i vësh sahat puseve?”, Rama i përgjigjet komentuesit: Je qorr apo shurdh?

Kryeministri Edi Rama ka sqaruar edhe njëherë qytetarët për reformën e ujit dhe vendosjen e matësave për pusat. Ndërsa një komentues i kërkon të vërtetën dhe thotë se nëse është e vërtetë duhet t’i vijë turp duke e ‘kërcënuar’ me vota në vitin 2019, Rama i thotë se qeveria nuk ka punë me puset e shtëpive duke përdorur edhe fjalët ‘qorr’ e ‘shurdh’.

Komentues: Lëre kazanin o z.Rama po na thuaj a është e vërteta ajo që do me u vu sahat puseve dhe që do me legalizu puset apo jo nëse është e vërtetë të të vijë turp sepse unë pusin e kam bo me lekët e mia dhe nuk ma ke bo ti me lekët tuaja edhe mos harro se vjen shpejt 2019 dhe do e shoh sa vota do marrësh nëse ti u vë sahat dhe legalizon puset e shtëpive.

Edi Rama: Ore Altin ti je qorr që s’do të shohësh apo je shurdh që s’do të dëgjosh apo çfarë je ti (?) që e lexon këtu sa një parullë që qeveria s’ka punë me puset e shtëpive dhe prapë pyet?! Prandaj nuk e lë kazanin unë, se ti kokën në kazan e mban dhe as sheh e as dëgjon! Të të vijë zor për veten se unë këtë punë kam, më duhet të sqaroj edhe qorra që s’duan të shohin edhe shurdhër që s’duan të dëgjojnë😕