5 gjëra që ndoshta nuk i dini për Shërbimin Sekret Amerikan

Shërbimi sekret amerikan është një nga agjencitë më të fuqishme dhe të vjetra në botë, ndaj si i tillë duhet pasur edhe “frikë”.

Njëra nga agjencitë federale të Shërbimit Sekret është e ngarkuar për të hetuar krimet kundër infrastrukturës financiare të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë krimin kibernetik.

Ajo ka rreth 6,500 të punësuar, duke përfshirë edhe agjenci të veçanta, oficerëve dhe personel ndihmës, me zyra në terren në çdo shtet dhe jashtë vendit.

Kur shihni Presidentin amerikan, ka shumë mundësi të shihni edhe Shërbimin Sekret amerikan në detyrën e tyre më publike: teksa qëndrojnë të gatshëm për të mbrojtur komandantin suprem.

Por kjo prezencë e dukshme është vetëm një nga detyrat e agjencisë që mbron gjithashtu edhe Zv.Presidentin dhe familjen e tij, ish Presidentë, dhe udhëheqës shtetesh të tjera që vizitojnë vendin. Ja 5 gjëra që mund të mos i dini për Shërbimin Sekret.

Si e nisi rrugën Shërbimi Sekret

Në vitin 1865, Shërbimi Sekret u themelua si pjesë e Departamentit të Thesarit për të luftuar falsifikimin e gjerë të parave pas Luftës Civile. 1/3 e parave që qarkullonin në atë kohë ishte e falsifikuar, duke shkaktuar një taksë shkatërruese për ekonominë e vendit, transmeton tetovasot.

“Me pak ironi, presidenti Linkoln nënshkroi ligjin e krijuar për Shërbimin Sekret pak para se ai të vritej”,- tha Mickey Nelson, asistent drejtori i Shërbimit Sekret, tani në Komandën “Consulting Group”. Kjo e fundit, “nuk kishte të bënte me mbrojtjen e presidentit në atë kohë”. Lufta kundër falsifikimit të parave ende vazhdon të mbetet një nga betejat më të mëdha të Shërbimit Sekret.

Lufta kundër falsifikimit të parave vijon

Agjencia vazhdon të hetojë falsifikimin e valutës së SHBA-së si në vend ashtu edhe jashtë. Në nëntor të vitit 2016, agjencia ka konfiskuar 30 milionë $ para të falsifikuara, e njohur si shuma më e madhe e konfiskuar në historinë e saj në Peru.

Mbrojtja presidenciale me kohë të plotë filloi më 1901

Shërbimi Sekret jozyrtar ka startuar në fillim me kohë të pjesshme, me mbrojtjen e Presidentit Grover Cleveland në vitet e fundit të shekullit të 19-të. Pas vrasjes së presidentit William McKinley në 1901, ku u shënua si vrasja e tretë presidencial në 36 vjet. Kongresi në atë kohë kërkoi që Shërbimi Sekret të mbronte me kohë të plotë presidentët. Si fillim presidentët mbroheshin vetëm nga dy truproja.

Shumica e punës për mbrojtje bëhet më parë

Agjentët e Shërbimit Sekret, në gatishmëri pas një atentati ndaj Presidentit Regan në Uashington në mars 1981.

Një ose dy javë para se presidentët të udhëtonin jashtë Uashingtonit, ekipet shikonin situatën paraprakisht. Shërbimi Sekret bënte çdo lloj hetimi në rrugë primare dhe sekondare deri në momentin e mbërritjes dhe siguronin gjithçka në lidhje me vendin që ata do të vizitonin. “Planifikimi i masave përpara është parimi kryesor i Shërbimit Sekret, ndaj dhe ato janë aq të efektshme”,- tha Nelson.

Njerëzit gjithmonë shohin agjentët përreth presidentit, por “ajo që ata nuk e shohin janë shumë ditë dhe orë punë e madhe e cila është realizuar përpara se presidenti të mbërrijë”,- tha ai. Për shembull, planifikimi me kohë të plotë për inagurimin e presidentit në 2017, filloi 18 muaj më parë.

Kush është sekreti i madh?

Origjina e emrit të agjencisë nuk ka të bëjë me intrigat e sotme, por me qëllimin e saj fillestar për të luftuar falsifikimin e parave. “Ishte një bandë operative e fshehtë në atë kohë”,- shpjegoi Nelson.