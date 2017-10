Zagani: Tahiri sa herë vinte në Vlorë hante drekë me Habilajt…

Foto 1 nga 2

“Kur isha unë në detyre, sa herë vinte në Vlorë (Saimir Tahiri) hante drekë me ta (Habilajt)”.

Deklarata e fortë është bërë nga Dritan Zagani, ish-shefi i hetimit në Drejtorinë e Kufirit në Vlorë, në një lidhje për emisionin “Opinion”.

Zagani u pyet nëse ka pasur dijeni nëse gjatë kohës që ai shërbente në Vlorë, ish ministri në detyrë i asaj kohe Saimir Tahiri, takohej me Habiljat, dy prej të çilëve, sipas dosjes hetimore të autoriteteve italiane, janë përfshirë në një rrjet të trafikut të drogës, që trafikonte drogë në sasi të mëdha nga Shqipëria në Itali.

Dhe Zagani u përgjigj:

“Tahiri kishte edhe një gomone në Vlorë në kohen që ishte deputet i opozitës, diku rreth 6 metra me ngjyrë gri. Habilajt ja mirmbanin atë”.

Ish-shefi i kufirit në Vlorë dhe ish-shefi i Antidrogës në Fier, Dritan Zagani, deklaroi më herët se, grupi kriminal i Habilajve vepron në vendin tonë në bazë të lidhjeve të gjakut.

Zagani: Unë jam një ndër të parët oficerë të anti-drogës në rrethin e Vlorës, ata kanë qenë kontigjent kriminal. Madje njohja personale e imja me ta ka qenë që në vitin 1998, të cilët merreshin me trafik droge. Ata kanë qenë mjaft aktiv në këtë trafik. Habilajt kanë hapur shumë biznese legale, në vitin 2010 kam marrë vesh se ata kanë hapur një biznes fruta perimesh që eksportonin në Itali. Ata përmes një kamioni bëni tregti me italinë.

Duke pasur shumë dyshime se si ka mundësi me një kamion të lodhur, ata bënin një jetë përrallore. Pikërisht ashtu siç jetojnë trafikantët e drogës në Shqipëri. Në Vlorë kishte shumë biznesmenë të ndershëm të cilët nuk jetonin në standardin e tyre, kurse këta shfaqnin një jetë super luksoze.

Zagani, u shkarkua pa motivacion nga detyra, u ndoq penalisht për disa akuza dhe u kërcënua publikisht, duke zgjedhur të arratiset nga Shqipëria, pasi denoncoi publikisht Habilajt për trafik droge në vitin 2005.