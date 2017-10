WtF! E nisi pa mbathje… velinës së re të Ermalit i del ‘zogu’ Live

Foto 1 nga 14

Mbrëmjen e djeshme Ermal Mamaqi na prezantoi me velinën e tij të re, e cila zëvendëson Rashel Kolanecin.

Ajo është një bionde e lezeçme, e cila, siç tha Ermali, është modele në Itali. Pa komplekse, vajza është paraqitur në emision dhe e ka nisur me një kërcim sensual prezantimin e saj për publikun.

Mirëpo, ajo që u ka bërë përshtypje të gjithëve është fakti se e reja nuk është mbuluar mirë në disa momente dhe “i ka dalë zogu” në emision, kjo edhe për shkak të fustanit tepër të çarë.

Një fustan që duhet pranuar, është shumë i bukur, por jo për të bërë kërcime e lëvizje të shumta. Kejvina Kthjella e ka vënë re edhe vet se në momente të caktuata ka treguar më shumë seç duhet.

Pjesët e saj intime ranë në sytë publikut që e ndoqi mbrëmjen e djeshme, me së cilëve edhe shumë fëmijë. Le të shpresojmë që në daljen e ardhme Kejvina nuk do t’i harrojë mbathjet në shtëpi, por do t’i marrë me vete.