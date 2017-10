Vonesa shqiptare

Në ese do të gjejmë edhe analiza të tij mbi kufizimet e pushtetit qeverisës, mbi ekonominë e përzier me pronarë privatë e shtetërorë, mbi transparencën, etj. Por, për të mos e shndërruar esenë e tij vetëm në një përsiatje të thelluar dhe aktuale mbi liberalizmin në Shqipëri, Henri Çili analizon edhe programin reformues të qeverisë Rama

Nga Diana Çuli

Henri Çili nuk zmbrapset asnjëherë. Madje ai mund të identifikohet me nocionin e zhvillimit, të ecjes përpara, të moskthimit pas. Që nuk do të thotë thjesht vetëbesim në bindjet personale, as thjesht këmbëngulje dhe karakteristikë karakteriale, por bindje e bazuar në analiza, në studime të hollësishme të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik, në një nuhatje e mprehtësi të një shpejtësie të madhe të prirjeve kryesore të këtij zhvillimi. Të gjitha këto cilësi të natyrshme, por të ushtruara e të pasuruara gjatë viteve, e shtyjnë atë të kuptojë vektorin kryesor të rrugës që ka marrë ose që po merr shoqëria shqiptare.

Në këtë libër të ri në formën e një eseje të gjatë, ku ka pak histori mbi lindjen e teorive liberale në Shqipëri, që përpara Luftës së Dytë Botërore e deri më sot, ne gjejmë edhe një shpjegim filozofik të tij, po edhe shembuj konkretë shqiptarë. Për Çilin liberalizmi është vetë liria. Është frymëmarrja, mundësia e barabartë, por jo finishi i barabartë. Si sipërmarrës, ai nuk sheh tjetër rrugë për mbarëvajtjen dhe rritjen ekonomike të vendit përveç ideologjisë liberale dhe shembujve të saj më të mirë në botën e zhvilluar. Si zbatues i një shembulli të liberalizmit – universitetin privat – ai e ka bërë testin në terren konkret. Si njeri i mendimit dhe si intelektual, e shikon liberalizmin si të vetmen filozofi politike që e konsideron lirinë individuale si qëllimin më të rëndësishëm politik, duke mbështetur të drejtat e individit dhe barazinë e shanseve. Dhe shoqërinë në proces demokratizimi të vazhdueshëm.

Në ese do të gjejmë edhe analiza të tij mbi kufizimet e pushtetit qeverisës, mbi ekonominë e përzier me pronarë privatë e shtetërorë, mbi transparencën, etj. Por, për të mos e shndërruar esenë e tij vetëm në një përsiatje të thelluar dhe aktuale mbi liberalizmin në Shqipëri, Henri Çili analizon edhe programin reformues të qeverisë Rama, të cilin ai e përkufizon si Rrugë e Tretë – një rrugë që Toni Blair dhe Bill Clinton-i e shpallën që në vitet e qeverisjes së tyre, si vizionin e ri për sistemet shoqërore dhe politike. Që, në thelb, afron qendrën e majtë me atë të djathtë dhe shuan ndasitë kryesore, duke i dhënë më fytyrë sociale programeve të djathta dhe më pak autoritet shtetëror programeve të majta. Rruga e Tretë në Europë dhe në USA është mbështetur nga një numër lëvizjesh demokratike-sociale dhe lëvizjesh social-liberale, si një përgjigje ndaj dyshimeve dhe shqetësimeve ndërkombëtare për problematikat e krizat ekonomike që përfshijnë herë pas here botën perëndimore dhe globin mbarë.

Çili nuk është ithtar i Rrugës së Tretë, sepse nuk i ndryshon bindjet e tij mbi filozofinë liberale, por, në një qeveri socialiste, e sheh si shenjë progresi dhe vizioni realist përzgjedhjen e saj, ose liberalizmin e majtë, siç e përcakton ai. Kjo rrugë relativisht e re, por që ende nuk e ka dëshmuar suksesin apo mos-suksesin e saj, së pari është një alternativë mjaft e pranueshme dhe racionale në boshllëkun ideologjik të së majtës, jo vetëm shqiptare, por të të gjithë botës. Ajo mbështet barazi më të madhe në shoqëri përmes shpërndarjes së aftësive dhe rezultateve, duke shmangur rishpërndarje të tjera, të dështuara më parë. Mundësi të barabarta, të kombinuara me përgjegjësi personale, decentralizim të pushtetit të qeverisjes deri në nivelet më të ulëta të mundshme, inkurajim të partneritetit publik-privat, investime në zhvillimin njerëzor, mbrojtje të kapitalit social dhe mbrojtje të mjedisit. – Ky është thelbi i Rrugës së Tretë. Jo aq liberal sa do ta donin liberalët doc, por, gjithsesi, aspak autoritar dhe aspak etatist. I zhdërvjellët, i përthyeshëm, me shumë hapësira për të vepruar. Nuk është laissez-faire capitalism, thonë liberalët e patundur. I ka devijuar traditave të majta, thonë social-demokratët, anarkistët dhe demokrato-socialistët.

Në një Shqipëri post-tranzicioni, ku njerëzit edhe kur kanë rrugë të mira thonë nuk kemi, edhe kur kanë drita dhe ujë thonë kemi plehra, edhe kur kanë kazanë modernë plehrash thonë nuk i duam dhe i prishin, është një dritë shpresëdhënëse ky debat që ngre Çili dhe Instituti “PASHKO që ka themeluar ai vetë. Më në fund, në Shqipërinë post-tranzicionale, po debatojmë në rrafsh filozofik, ideologjik dhe politik se cila do të jetë rruga më e drejtë ose më e sigurt ku ta drejtojmë vendin tonë. Po shihen programet e qeverisë jo si programet e armikut a priori, por me vëmendje e kujdes, si programe që na interesojnë të gjithëve. Dhe, nëse secili nga ne ka bindjet e tij liberale, social-demokrate apo liberale të majta, gjithsesi, kur sheh se reforma qeveritare në një masë të madhe përkon me vizionin e përgjithshëm, se është realiste dhe në harmoni me prirjet zhvilluese rajonale e më gjerë, debati civil është më se i dobishëm. Edhe për vetë shëndetin mendor të shoqërisë sonë.

Ky është një nga kontributet më të mëdha e më të rëndësishme që Henri Çili i ka dhënë dhe i jep evoluimit të mendimit shqiptar, edhe me këtë libër të fundit: ai kritikon, por edhe pranon, dyshon, por edhe kupton arsyen objektive të një veprimi që shkakton dyshimin, është kundërshtar, por jo armik. Ai nuk është tradicional as në analizë, as në debat, as në konkluzione. Kjo fjalia e fundit i referohet tradicionalizmit tonë në mënyrën se si debatojmë dhe se si konkludojmë: vetëm në llogore. Këto tabu thyen Henri Çili dhe këto thyerje jo gjithnjë i pranohen, jo gjithnjë i kuptohen, jo gjithnjë i përshëndeten. Se ai i kryen sot, duke menduar në një përmasë kohore të ardhshme.